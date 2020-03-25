С Григорием Суркисом все в порядке. Для подтверждения этого он даже согласился на документирование фрагмента своего домашнего «велопробега». Напомним, ранее некоторые СМИ ошибочно сообщили, что Григорий Суркис был в больнице с подозрением на коронавирусную болезнь. https://dynamo.kiev.ua/news/342504-grig ... rusu-video
Шалом!
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