Шалом!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 16:26
Re: А-Банк
С Григорием Суркисом все в порядке. Для подтверждения этого он даже согласился на документирование фрагмента своего домашнего «велопробега». Напомним, ранее некоторые СМИ ошибочно сообщили, что Григорий Суркис был в больнице с подозрением на коронавирусную болезнь.
Шалом!
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:39
+1%
Другий пішов вверх. Вже 13.5%
далі буде
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:45
Свистните када 18.5% на год будет, я перезайду
... делайте хоть что-нибудь!
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