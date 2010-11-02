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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1574157515761577

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:26

Re: А-Банк

С Григорием Суркисом все в порядке. Для подтверждения этого он даже согласился на документирование фрагмента своего домашнего «велопробега». Напомним, ранее некоторые СМИ ошибочно сообщили, что Григорий Суркис был в больнице с подозрением на коронавирусную болезнь.
https://dynamo.kiev.ua/news/342504-grig ... rusu-video

Шалом!
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:39

+1%

Другий пішов вверх. Вже 13.5%
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:45

  wolt450 написав:Другий пішов вверх. Вже 13.5%
далі буде

Свистните када 18.5% на год будет, я перезайду :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:30

  wolt450 написав:Другий пішов вверх. Вже 13.5%
далі буде

Ше не клюнула їх тітка криза...малувато.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:56

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им еще долго по 18,5 выкашливать :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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