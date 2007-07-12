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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1575157615771578

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:17

jay2004 От пасибо. Как раз сидел искал где этот пост с ускорителем был.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:43

Доброе утро!
Обратил внимание, что у многих в подписи появилась рефссылка на А-банк.
А что, А-банк еще поддерживает реферальную программу?
И сколько дают за привлеченную тушку? По 50, как раньше, "грязными"?
Искатель
 
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  #<1 ... 1575157615771578
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