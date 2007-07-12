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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:17
jay2004 От пасибо. Как раз сидел искал где этот пост с ускорителем был.
Додано: Суб 28 бер, 2020 08:43
Доброе утро!
Обратил внимание, что у многих в подписи появилась рефссылка на А-банк.
А что, А-банк еще поддерживает реферальную программу?
И сколько дают за привлеченную тушку? По 50, как раньше, "грязными"?
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