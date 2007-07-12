|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:17
jay2004 От пасибо. Как раз сидел искал где этот пост с ускорителем был.
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 606
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 268 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 28 бер, 2020 08:43
Доброе утро!
Обратил внимание, что у многих в подписи появилась рефссылка на А-банк.
А что, А-банк еще поддерживает реферальную программу?
И сколько дают за привлеченную тушку? По 50, как раньше, "грязными"?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3500
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 517 раз.
- Подякували: 1553 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:35
Искатель в мобильном приложении все ж написано, 50 за тушку
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 847
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|83725
|9846514
|
Суб 28 бер, 2020 10:20
wig
|
|495
|148507
|
|
|39602
|4803809
|
|