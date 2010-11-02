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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:17
jay2004 От пасибо. Как раз сидел искал где этот пост с ускорителем был.
Додано: Суб 28 бер, 2020 09:43
Доброе утро!
Обратил внимание, что у многих в подписи появилась рефссылка на А-банк.
А что, А-банк еще поддерживает реферальную программу?
И сколько дают за привлеченную тушку? По 50, как раньше, "грязными"?
Додано: Суб 28 бер, 2020 10:35
Искатель в мобильном приложении все ж написано, 50 за тушку
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:58
Re: А-Банк
Через додаток запросили в закриту групу тестувальників. Чи щось за це дадуть не пишуть
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:15
Re: А-Банк
Да, дадут бета-версию
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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