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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1575157615771578

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:17

jay2004 От пасибо. Как раз сидел искал где этот пост с ускорителем был.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:43

Доброе утро!
Обратил внимание, что у многих в подписи появилась рефссылка на А-банк.
А что, А-банк еще поддерживает реферальную программу?
И сколько дают за привлеченную тушку? По 50, как раньше, "грязными"?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 10:35

Искатель в мобильном приложении все ж написано, 50 за тушку
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:58

Re: А-Банк

Через додаток запросили в закриту групу тестувальників. Чи щось за це дадуть не пишуть :)
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:15

Re: А-Банк

  chipmunk написав:Через додаток запросили в закриту групу тестувальників. Чи щось за це дадуть не пишуть

Да, дадут бета-версию :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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