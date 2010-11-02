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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1578157915801581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:39

  Flamingo написав:
  kharkiver написав:Нагадайте, будь ласка, як можна безкоштовно переказати власні кошти з Зеленої на картку іншого банку, дякую.

СЭПом

А если с карты для выплат А-банка на карту другого банка СЭПом - будет комиссия А-банка?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:44

  Igneus написав:
  Flamingo написав:
  kharkiver написав:Нагадайте, будь ласка, як можна безкоштовно переказати власні кошти з Зеленої на картку іншого банку, дякую.

СЭПом

А если с карты для выплат А-банка на карту другого банка СЭПом - будет комиссия А-банка?

Комиссий нет
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:38

Re: А-Банк

Хм. Вроде недавно анонсировалось, что оплата коммуналки в А-банке без комиссий даже за кредитные. Плачу через моб. приложение - во время формирования платежки и выбора карты - комиссия 0. При оплате отказ - не достаточно средств (хорошо что платил на весь остаток доступных кредитных средств). Пробую через А24 и в корзине появляется надпись при оплате за кредитные с вас снимут 4%...
Правда свою компанию коммунальную вводил руками реквизиты, т.к. в предложенном перечне почти ничего нет...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:56

В тарифах пишут "* При здійсненні платежів на суму до 10000 грн на місяць на оплату комунальних послуг - комісія за користування кредитними коштами не стягуються", но звездочка стоит помимо прочего возле 4% для кредитнвх для коммунальных платежей и бюджетных платежей, но не возле договорных и бездоговорных платежей.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:01

  ol_zy написав:Хм. Вроде недавно анонсировалось, что оплата коммуналки в А-банке без комиссий даже за кредитные. Плачу через моб. приложение - во время формирования платежки и выбора карты - комиссия 0. При оплате отказ - не достаточно средств (хорошо что платил на весь остаток доступных кредитных средств). Пробую через А24 и в корзине появляется надпись при оплате за кредитные с вас снимут 4%...
Правда свою компанию коммунальную вводил руками реквизиты, т.к. в предложенном перечне почти ничего нет...


Сьогодні платив, реквізити підприємства вводим руцями - комісії нуль. В мобільному додатку.
jay2004
 
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