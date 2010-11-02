Додано: Сер 08 кві, 2020 13:56

В тарифах пишут "* При здійсненні платежів на суму до 10000 грн на місяць на оплату комунальних послуг - комісія за користування кредитними коштами не стягуються", но звездочка стоит помимо прочего возле 4% для кредитнвх для коммунальных платежей и бюджетных платежей, но не возле договорных и бездоговорных платежей.