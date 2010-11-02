А если с карты для выплат А-банка на карту другого банка СЭПом - будет комиссия А-банка?
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:39
Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:44
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:38
Re: А-Банк
Хм. Вроде недавно анонсировалось, что оплата коммуналки в А-банке без комиссий даже за кредитные. Плачу через моб. приложение - во время формирования платежки и выбора карты - комиссия 0. При оплате отказ - не достаточно средств (хорошо что платил на весь остаток доступных кредитных средств). Пробую через А24 и в корзине появляется надпись при оплате за кредитные с вас снимут 4%...
Правда свою компанию коммунальную вводил руками реквизиты, т.к. в предложенном перечне почти ничего нет...
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:56
В тарифах пишут "* При здійсненні платежів на суму до 10000 грн на місяць на оплату комунальних послуг - комісія за користування кредитними коштами не стягуються", но звездочка стоит помимо прочего возле 4% для кредитнвх для коммунальных платежей и бюджетных платежей, но не возле договорных и бездоговорных платежей.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:01
Сьогодні платив, реквізити підприємства вводим руцями - комісії нуль. В мобільному додатку.
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