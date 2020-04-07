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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:39
Flamingo написав: kharkiver написав:
Нагадайте, будь ласка, як можна безкоштовно переказати власні кошти з Зеленої на картку іншого банку, дякую.
СЭПом
А если с карты для выплат А-банка на карту другого банка СЭПом - будет комиссия А-банка?
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Igneus
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:44
Igneus написав: Flamingo написав: kharkiver написав:
Нагадайте, будь ласка, як можна безкоштовно переказати власні кошти з Зеленої на картку іншого банку, дякую.
СЭПом
А если с карты для выплат А-банка на карту другого банка СЭПом - будет комиссия А-банка?
Комиссий нет
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novichok
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Додано: Сер 08 кві, 2020 13:38
Хм. Вроде недавно анонсировалось, что оплата коммуналки в А-банке без комиссий даже за кредитные. Плачу через моб. приложение - во время формирования платежки и выбора карты - комиссия 0. При оплате отказ - не достаточно средств (хорошо что платил на весь остаток доступных кредитных средств). Пробую через А24 и в корзине появляется надпись при оплате за кредитные с вас снимут 4%...
Правда свою компанию коммунальную вводил руками реквизиты, т.к. в предложенном перечне почти ничего нет...
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ol_zy
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Додано: Сер 08 кві, 2020 13:56
В тарифах пишут "* При здійсненні платежів на суму до 10000 грн на місяць на оплату комунальних послуг - комісія за користування кредитними коштами не стягуються", но звездочка стоит помимо прочего возле 4% для кредитнвх для коммунальных платежей и бюджетных платежей, но не возле договорных и бездоговорных платежей.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:01
ol_zy написав:
Хм. Вроде недавно анонсировалось, что оплата коммуналки в А-банке без комиссий даже за кредитные. Плачу через моб. приложение - во время формирования платежки и выбора карты - комиссия 0. При оплате отказ - не достаточно средств (хорошо что платил на весь остаток доступных кредитных средств). Пробую через А24 и в корзине появляется надпись при оплате за кредитные с вас снимут 4%...
Правда свою компанию коммунальную вводил руками реквизиты, т.к. в предложенном перечне почти ничего нет...
Сьогодні платив, реквізити підприємства вводим руцями - комісії нуль. В мобільному додатку.
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jay2004
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Додано: Сер 08 кві, 2020 15:30
jay2004 написав:
Сьогодні платив, реквізити підприємства вводим руцями - комісії нуль. В мобільному додатку.
Кредитними коштами?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 16:25
jay2004 написав: ol_zy написав:
Хм. Вроде недавно анонсировалось, что оплата коммуналки в А-банке без комиссий даже за кредитные. Плачу через моб. приложение - во время формирования платежки и выбора карты - комиссия 0. При оплате отказ - не достаточно средств (хорошо что платил на весь остаток доступных кредитных средств). Пробую через А24 и в корзине появляется надпись при оплате за кредитные с вас снимут 4%...
Правда свою компанию коммунальную вводил руками реквизиты, т.к. в предложенном перечне почти ничего нет...
Сьогодні платив, реквізити підприємства вводим руцями - комісії нуль. В мобільному додатку.
У меня больше 10К было. Попробую через пару дней повторить с меньшей суммой.
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ol_zy
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Додано: Сер 08 кві, 2020 16:48
Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
Сьогодні платив, реквізити підприємства вводим руцями - комісії нуль. В мобільному додатку.
Кредитними коштами?
Ну звісно. Only credit.
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jay2004
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