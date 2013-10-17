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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1579158015811582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:14

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Братки приймають поповнення на 2630....?

Все треба тестити (с)

Може хто уже потестив?
Кинув невеликий СЕПик на передноворічні під 18,5? :oops:
Ну щоб на Уні не кидати.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:38

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Братки приймають поповнення на 2630....?

Все треба тестити (с)

Може хто уже потестив?
Кинув невеликий СЕПик на передноворічні під 18,5? :oops:
Ну щоб на Уні не кидати.
нащо??/ класичним способом не влаштовує,вЖе)?
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12056
З нами з: 12.09.13
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  #<1 ... 1579158015811582
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