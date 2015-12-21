klug написав:
Все треба тестити (с)
Може хто уже потестив?
Кинув невеликий СЕПик на передноворічні під 18,5?
Ну щоб на Уні не кидати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 20:14
Може хто уже потестив?
Кинув невеликий СЕПик на передноворічні під 18,5?
Ну щоб на Уні не кидати.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 20:38
нащо??/ класичним способом не влаштовує,вЖе)?
никому не верю
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:22
Хтось уже потестив і тут відписав, але ж ви усе одно запитуєте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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