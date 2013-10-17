А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 20:14
klug написав: Квесторе_поверніться написав:
Братки приймають поповнення на 2630....?
Все треба тестити
(с)
Може хто уже потестив?
Кинув невеликий СЕПик на передноворічні під 18,5?
Ну щоб на Уні не кидати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 09 кві, 2020 20:38
Квесторе_поверніться написав: klug написав: Квесторе_поверніться написав:
Братки приймають поповнення на 2630....?
Все треба тестити
(с)
Може хто уже потестив?
Кинув невеликий СЕПик на передноворічні під 18,5?
Ну щоб на Уні не кидати.
нащо??/ класичним способом не влаштовує,вЖе)?
никому не верю
sens
Повідомлень: 12056
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Додано: Чет 09 кві, 2020 21:22
Квесторе_поверніться написав: klug написав: Квесторе_поверніться написав:
Братки приймають поповнення на 2630....?
Все треба тестити
(с)
Може хто уже потестив?
Кинув невеликий СЕПик на передноворічні під 18,5?
Ну щоб на Уні не кидати.
Хтось уже потестив і тут відписав, але ж ви усе одно запитуєте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Суб 11 кві, 2020 23:15
Саме тому ми вирішили підтримати челендж від Monobank
Ми підлаштували наші моделі під сучасні реалії, тому вже сьогодні починаємо підвищувати кредитні ліміти близько 30 тисячам наших клієнтів на загальну суму майже 300 млн грн.
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greenozon
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Додано: Нед 12 кві, 2020 00:01
Квесторе_поверніться написав: klug написав: Квесторе_поверніться написав:
Братки приймають поповнення на 2630....?
Все треба тестити
(с)
Може хто уже потестив?
Кинув невеликий СЕПик на передноворічні під 18,5?
Ну щоб на Уні не кидати.
Розкажіть про результат
Особисто я десь з півроку тому сепив на депо а-банки, через два дні дізнався що платіж забракований і гроші повернулися назад
1finanсier
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Додано: Пон 13 кві, 2020 01:22
1finanсier написав:
я десь з півроку тому сепив на депо а-банки, через два дні дізнався що платіж забракований і гроші повернулися назад
Півроку тому не было ИБАНа.
А сейчас все сепы на ИБАН долетают за 15-20 минут.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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