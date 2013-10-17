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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1579158015811582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:14

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Братки приймають поповнення на 2630....?

Все треба тестити (с)

Може хто уже потестив?
Кинув невеликий СЕПик на передноворічні під 18,5? :oops:
Ну щоб на Уні не кидати.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:38

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Братки приймають поповнення на 2630....?

Все треба тестити (с)

Може хто уже потестив?
Кинув невеликий СЕПик на передноворічні під 18,5? :oops:
Ну щоб на Уні не кидати.
нащо??/ класичним способом не влаштовує,вЖе)?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:22

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Братки приймають поповнення на 2630....?

Все треба тестити (с)

Може хто уже потестив?
Кинув невеликий СЕПик на передноворічні під 18,5? :oops:
Ну щоб на Уні не кидати.

Хтось уже потестив і тут відписав, але ж ви усе одно запитуєте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 00:01

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Братки приймають поповнення на 2630....?

Все треба тестити (с)

Може хто уже потестив?
Кинув невеликий СЕПик на передноворічні під 18,5? :oops:
Ну щоб на Уні не кидати.

Розкажіть про результат
Особисто я десь з півроку тому сепив на депо а-банки, через два дні дізнався що платіж забракований і гроші повернулися назад :roll:
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 01:22

  1finanсier написав:я десь з півроку тому сепив на депо а-банки, через два дні дізнався що платіж забракований і гроші повернулися назад :roll:

Півроку тому не было ИБАНа.
А сейчас все сепы на ИБАН долетают за 15-20 минут.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 07:56

lubopytnaya сенс розмови був не в швидкості, а в тому, що чи приймає а-банка зараз прямі перекази на свої депозити ( коли СЕПити на них з інших банків), чи бракує такі платежі як і раніше. Це було б корисно тим, у кого наприклад Зелена в мінусі( а другу Зелену зараз банка не дає), а поповнити депозит а-банки хочеться грошима з іншого банку, і звісно без усіляких комісій )
1finanсier
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