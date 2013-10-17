klug написав:
Все треба тестити (с)
Може хто уже потестив?
Кинув невеликий СЕПик на передноворічні під 18,5?
Ну щоб на Уні не кидати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 кві, 2020 20:14
Може хто уже потестив?
Кинув невеликий СЕПик на передноворічні під 18,5?
Ну щоб на Уні не кидати.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 20:38
нащо??/ класичним способом не влаштовує,вЖе)?
никому не верю
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:22
Хтось уже потестив і тут відписав, але ж ви усе одно запитуєте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 11 кві, 2020 23:15
Саме тому ми вирішили підтримати челендж від Monobank
Ми підлаштували наші моделі під сучасні реалії, тому вже сьогодні починаємо підвищувати кредитні ліміти близько 30 тисячам наших клієнтів на загальну суму майже 300 млн грн.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 00:01
Розкажіть про результат
Особисто я десь з півроку тому сепив на депо а-банки, через два дні дізнався що платіж забракований і гроші повернулися назад
Додано: Пон 13 кві, 2020 01:22
Півроку тому не было ИБАНа.
А сейчас все сепы на ИБАН долетают за 15-20 минут.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 13 кві, 2020 07:56
lubopytnaya сенс розмови був не в швидкості, а в тому, що чи приймає а-банка зараз прямі перекази на свої депозити ( коли СЕПити на них з інших банків), чи бракує такі платежі як і раніше. Це було б корисно тим, у кого наприклад Зелена в мінусі( а другу Зелену зараз банка не дає), а поповнити депозит а-банки хочеться грошима з іншого банку, і звісно без усіляких комісій )
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