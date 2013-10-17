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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1580158115821583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 192
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:18

  temjap4 написав:Кидал на ибан депо а-банка с привата, через сутки деньги вернулись назад) Приват деньги выпускает, но а-банк назад возвращает их. У самого кредитка в минусе, а депо пополнить хотелось бы...

Если сэп провести не выходит, то исключительно топать с налом в кассу и пополнять.
А шо поделать - не в сказу же попали.

Шансы оформить вторую кредитку в 90% отделений нулевые.
"В Украине гривна стабильна и будет стабильна после выборов. Мы не печатали и не печатаем гривну. Это бы грозило развалу украинской экономики" (c) Микила Янивич Азирив.
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:30

  escobar написав:
  temjap4 написав:Кидал на ибан депо а-банка с привата, через сутки деньги вернулись назад) Приват деньги выпускает, но а-банк назад возвращает их. У самого кредитка в минусе, а депо пополнить хотелось бы...

Если сэп провести не выходит, то исключительно топать с налом в кассу и пополнять.
А шо поделать - не в сказу же попали.

Шансы оформить вторую кредитку в 90% отделений нулевые.


Скорее всего нужно обнулить кредитный лимит на 1, а потом попросить 2 с кредитным лимитом.
Kevin
 
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