Если сэп провести не выходит, то исключительно топать с налом в кассу и пополнять.
А шо поделать - не в сказу же попали.
Шансы оформить вторую кредитку в 90% отделений нулевые.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:18
Если сэп провести не выходит, то исключительно топать с налом в кассу и пополнять.
А шо поделать - не в сказу же попали.
Шансы оформить вторую кредитку в 90% отделений нулевые.
"В Украине гривна стабильна и будет стабильна после выборов. Мы не печатали и не печатаем гривну. Это бы грозило развалу украинской экономики" (c) Микила Янивич Азирив.
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:30
Скорее всего нужно обнулить кредитный лимит на 1, а потом попросить 2 с кредитным лимитом.
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