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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 кві, 2020 13:09
Да, я спрашивал на горячке. Они говорят, что виртуалка идет по тарифам КдВ.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:18
temjap4 написав:
Кидал на ибан депо а-банка с привата, через сутки деньги вернулись назад) Приват деньги выпускает, но а-банк назад возвращает их. У самого кредитка в минусе, а депо пополнить хотелось бы...
Если сэп провести не выходит, то исключительно топать с налом в кассу и пополнять.
А шо поделать - не в сказу же попали.
Шансы оформить вторую кредитку в 90% отделений нулевые.
"В Украине гривна стабильна и будет стабильна после выборов. Мы не печатали и не печатаем гривну. Это бы грозило развалу украинской экономики" (c) Микила Янивич Азирив.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:30
escobar написав: temjap4 написав:
Кидал на ибан депо а-банка с привата, через сутки деньги вернулись назад) Приват деньги выпускает, но а-банк назад возвращает их. У самого кредитка в минусе, а депо пополнить хотелось бы...
Если сэп провести не выходит, то исключительно топать с налом в кассу и пополнять.
А шо поделать - не в сказу же попали.
Шансы оформить вторую кредитку в 90% отделений нулевые.
Скорее всего нужно обнулить кредитный лимит на 1, а потом попросить 2 с кредитным лимитом.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:59
А из копилки зеленой нельзя что ли частично вытащить деньги? Только закрытие полностью?
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mephala
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:09
mephala написав:
А из копилки зеленой нельзя что ли частично вытащить деньги? Только закрытие полностью?
Не пущає?
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:16
Квесторе_поверніться написав: mephala написав:
А из копилки зеленой нельзя что ли частично вытащить деньги? Только закрытие полностью?
Не пущає?
да просто пытался это сделать в мобильной версии. не нашел где можно снять частично. только разорвать полностью.
в дестопной версии все ОК - есть функционал настройки копилки и частичного снятия.
я просто новичек тута
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:39
temjap4 написав:
Кидал на ибан депо а-банка с привата, через сутки деньги вернулись назад) Приват деньги выпускает, но а-банк назад возвращает их. У самого кредитка в минусе, а депо пополнить хотелось бы...
Эта тема уже неоднократно поднималась.
Если рядом нет отделения и кредитка в минусе то только через КДВ. Ну или ищите для депо другой банк.
Напрямую на депо нельзя, всегда идет возврат.
Раньше можно было открыть 2ю карту дебетную, но с марта нельзя - прикрыли во всех отделениях.
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