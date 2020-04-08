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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 кві, 2020 10:34
reef написав: jay2004 написав: reef написав:
Сегодня заканчивается депо (онлайн), как правильно отменить пролонгацию, чтобы это не получилось, как разрыв депо?
Завтра, по идеи, в 8-00 разривайте.
Там сейчас вижу две кнопки:
"Розірвати" - неактивная;
"Відмова від продовження" - активная
- так какая для отмены пролонгации?
Відмова від продовження(сьогодні) або Розірвати (завтра).
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:42
reef написав: jay2004 написав: reef написав:
Сегодня заканчивается депо (онлайн), как правильно отменить пролонгацию, чтобы это не получилось, как разрыв депо?
Завтра, по идеи, в 8-00 разривайте.
Там сейчас вижу две кнопки:
"Розірвати" - неактивная;
"Відмова від продовження" - активная
- так какая для отмены пролонгации?
Розірвати - завтра самостійно;
відмова від продовження - сьогодні обираєте, завтра автоматично депо впаде на рахунок.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:55
V2 написав: reef написав: jay2004 написав:
Завтра, по идеи, в 8-00 разривайте.
Там сейчас вижу две кнопки:
"Розірвати" - неактивная;
"Відмова від продовження" - активная
- так какая для отмены пролонгации?
Розірвати - завтра самостійно;
відмова від продовження - сьогодні обираєте, завтра автоматично депо впаде на рахунок.
Там еще по регламенту шото утром, а шото после 15:00 падает
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:01
clientage написав: V2 написав: reef написав:
Там сейчас вижу две кнопки:
"Розірвати" - неактивная;
"Відмова від продовження" - активная
- так какая для отмены пролонгации?
Розірвати - завтра самостійно;
відмова від продовження - сьогодні обираєте, завтра автоматично депо впаде на рахунок.
Там еще по регламенту шото утром, а шото после 15:00 падает
Сам - зранку;
автоматом - після обіду.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:34
V2 написав:
Сам - зранку;
автоматом - після обіду.
Автоматом зранку, і тіло і проценти. Не далі як сьогодні перевірено. Проценти о 4й ранку, тіло годиною пізніше.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:36
Ferlakur
Приємні покращення!
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:44
V2 написав:Ferlakur
Приємні покращення!
Дык этому "покращенню" уже скоро год как исполнится
. Вот как поламали старое ПО по депо, а потом долго и нудно запускали а потом отлаживали новое, но в итоге худо бедно наладили - вот с тех пор стало уже по сути не важно - самому вручную разрывать или просто отменить автопролонгацию - к 9 утра обычно все уже на карте.
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Flamingo
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