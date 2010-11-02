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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1581158215831584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 192
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:34

Re: А-Банк

reef написав:
  jay2004 написав:
  reef написав:Сегодня заканчивается депо (онлайн), как правильно отменить пролонгацию, чтобы это не получилось, как разрыв депо?


Завтра, по идеи, в 8-00 разривайте.

Там сейчас вижу две кнопки:
"Розірвати" - неактивная;
"Відмова від продовження" - активная
- так какая для отмены пролонгации?
Відмова від продовження(сьогодні) або Розірвати (завтра).
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:42

  reef написав:
  jay2004 написав:
  reef написав:Сегодня заканчивается депо (онлайн), как правильно отменить пролонгацию, чтобы это не получилось, как разрыв депо?


Завтра, по идеи, в 8-00 разривайте.

Там сейчас вижу две кнопки:
"Розірвати" - неактивная;
"Відмова від продовження" - активная
- так какая для отмены пролонгации?


Розірвати - завтра самостійно;
відмова від продовження - сьогодні обираєте, завтра автоматично депо впаде на рахунок.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:55

  V2 написав:
  reef написав:
  jay2004 написав:Завтра, по идеи, в 8-00 разривайте.

Там сейчас вижу две кнопки:
"Розірвати" - неактивная;
"Відмова від продовження" - активная
- так какая для отмены пролонгации?


Розірвати - завтра самостійно;
відмова від продовження - сьогодні обираєте, завтра автоматично депо впаде на рахунок.

Там еще по регламенту шото утром, а шото после 15:00 падает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:01

  clientage написав:
  V2 написав:
  reef написав:Там сейчас вижу две кнопки:
"Розірвати" - неактивная;
"Відмова від продовження" - активная
- так какая для отмены пролонгации?


Розірвати - завтра самостійно;
відмова від продовження - сьогодні обираєте, завтра автоматично депо впаде на рахунок.

Там еще по регламенту шото утром, а шото после 15:00 падает


Сам - зранку;
автоматом - після обіду.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:34

  V2 написав:
Сам - зранку;
автоматом - після обіду.

Автоматом зранку, і тіло і проценти. Не далі як сьогодні перевірено. Проценти о 4й ранку, тіло годиною пізніше.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:36

Ferlakur
Приємні покращення!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:44

  V2 написав:Ferlakur
Приємні покращення!

Дык этому "покращенню" уже скоро год как исполнится ;). Вот как поламали старое ПО по депо, а потом долго и нудно запускали а потом отлаживали новое, но в итоге худо бедно наладили - вот с тех пор стало уже по сути не важно - самому вручную разрывать или просто отменить автопролонгацию - к 9 утра обычно все уже на карте.
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:51

Завтра, по идеи, в 8-00 разривайте.[/quote]
Там сейчас вижу две кнопки:
"Розірвати" - неактивная;
"Відмова від продовження" - активная
- так какая для отмены пролонгации?[/quote]Відмова від продовження(сьогодні) або Розірвати (завтра).[/quote]


з власного досвіду - я зазвичай жму кнопку (як стає доступною) "відмова від продовження"
мав негативний досвід із розірванням наприкінці (ймовірно то був техзбій ПЗ АБ, але нервів поїло знатно)
+50грн !
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greenozon
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в братів - свято


https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/15/659425/
+50грн !
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greenozon
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  greenozon написав:в братів - свято

https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/15/659425/

чи свято чи ХЗ...

https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/15/659428/
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