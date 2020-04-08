25к - доба, 150к - місяць.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 кві, 2020 14:48
Додано: Суб 18 кві, 2020 15:48
Re: А-Банк
В бета-версии приложения добавили возможность пополнять свои карты через P2P.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 18 кві, 2020 15:50
Re: А-Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 18 кві, 2020 15:51
Re: А-Банк
...которую обсуждают еще с прошло страницы
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Суб 18 кві, 2020 18:25
А що з тарифами, безкоштовно? Напряму на депо вміє чи лише через картку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 18 кві, 2020 18:31
Бесплатно. Только на карту.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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