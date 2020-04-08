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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1584158515861587

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 192
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 14:48

  novichok написав:
  Вкладчик1234 написав:Обновилось бета-приложение на андроид, и появилась встроенная тащилка с других карт

лимиты какие, кто знает?


25к - доба, 150к - місяць.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 15:48

Re: А-Банк

В бета-версии приложения добавили возможность пополнять свои карты через P2P.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 15:50

Re: А-Банк

  jay2004 написав:25к - доба

І підняти ліміт ніяк?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 15:51

Re: А-Банк

  MASolomko написав:В бета-версии приложения добавили возможность пополнять свои карты через P2P.

...которую обсуждают еще с прошло страницы :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:25

А що з тарифами, безкоштовно? Напряму на депо вміє чи лише через картку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:31

  klug написав:А що з тарифами, безкоштовно? Напряму на депо вміє чи лише через картку?

Бесплатно. Только на карту.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлень: 961
З нами з: 31.07.19
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