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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1585158615871588

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 192
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:11

  ingtrans написав:
  clientage написав:Попробовать выпустить Виртуалку на Уни-тарифе

Похоже, виртуалки только для валюты.

У кого НЕТ грн-КдВ, то мона выпустить грн-Виртуалку, но вот она будет в КдВ-Тарифе. А хотца и в Уни тоже :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:17

Re: А-Банк

  clientage написав:А хотца и в Уни тоже

Ой, наверное, не получится :) У меня есть Зеленая и КДВ (по 1 шт. каждой) и гривневую виртуальную не дает оформить.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:29

  clientage написав:
  Sergion написав:Ответ - НИКАК.

Попробовать выпустить Виртуалку на Уни-тарифе :idea:
У Шапито похоже мона таки сделать 2 Уни, одна из них будет или Натуралка (еще полгода назад мона было сделать) или Виртуалка -- мона щас попробовать.
Ток вот я лично смог выпустить Виртуалки в КдВ-Тарифе только для инвалюты, а для грн- у меня есть уже 2 карты в Уни-тарифе и одна в КдВ, поэтому с грн-Виртой поэкспериментировать не удалось :(

Виртуалки в гривне в тарифе уни или зелёной не предусмотрены :-(
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