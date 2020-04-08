У кого НЕТ грн-КдВ, то мона выпустить грн-Виртуалку, но вот она будет в КдВ-Тарифе. А хотца и в Уни тоже
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 кві, 2020 13:11
У кого НЕТ грн-КдВ, то мона выпустить грн-Виртуалку, но вот она будет в КдВ-Тарифе. А хотца и в Уни тоже
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 кві, 2020 13:17
Re: А-Банк
Ой, наверное, не получится У меня есть Зеленая и КДВ (по 1 шт. каждой) и гривневую виртуальную не дает оформить.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 20 кві, 2020 13:29
Виртуалки в гривне в тарифе уни или зелёной не предусмотрены
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