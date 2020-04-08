Да пробовал уже мульен раз. Оно ж типа волнами обновляет. Ждемс
Пока версия 2.01.37 от 9 апреля
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 кві, 2020 16:56
Да пробовал уже мульен раз. Оно ж типа волнами обновляет. Ждемс
Пока версия 2.01.37 от 9 апреля
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 кві, 2020 16:57
Re: А-Банк
2.01.39
Додано: Пон 20 кві, 2020 17:07
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 кві, 2020 18:47
Re: А-Банк
Подскажите еще момент, если по какой то причине лимит по карте не дадут, можно ли будет её вообще не забирать? Помню год назад так ТАС_комерцбанк карту типа выдали, а лимита 0. Так по сей день и валяется. Только день на оформление потратил. Монобанком пользуюсь уже года 2 наверное, по сей день - лимит 0грн
Додано: Пон 20 кві, 2020 18:52
Re: А-Банк
Видать проблемный вы для банков.
Для экономия времени оформления
скачайте свою кред.историю.
Видимо там собака порылась.
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