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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1587158815891590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 192
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:56

  BigMan написав:Попробуйте обновить. Есть вариант что кнопку вывалили на паблик.

Да пробовал уже мульен раз. Оно ж типа волнами обновляет. Ждемс :)
Пока версия 2.01.37 от 9 апреля
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:57

Re: А-Банк

2.01.39
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:07

  BigMan написав:2.01.39

Ооо, так это меня Шапито не любит. Ню-ню :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:47

Re: А-Банк

Подскажите еще момент, если по какой то причине лимит по карте не дадут, можно ли будет её вообще не забирать? Помню год назад так ТАС_комерцбанк карту типа выдали, а лимита 0. Так по сей день и валяется. Только день на оформление потратил. Монобанком пользуюсь уже года 2 наверное, по сей день - лимит 0грн
QiX
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:52

Re: А-Банк

QiX написав:Подскажите еще момент, если по какой то причине лимит по карте не дадут, можно ли будет её вообще не забирать? Помню год назад так ТАС_комерцбанк карту типа выдали, а лимита 0. Так по сей день и валяется. Только день на оформление потратил. Монобанком пользуюсь уже года 2 наверное, по сей день - лимит 0грн
Видать проблемный вы для банков.
Для экономия времени оформления
скачайте свою кред.историю.
Видимо там собака порылась.
BigMan
 
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