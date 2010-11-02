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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 20:43

  clientage написав:
  Julio написав:Насколько я понял, первая операция с Зеленой картой должна быть "контактная", потом можно использовать бесконтакт.

Да, это связано с установкой ПИНа. Новый ПИН окончательно прописывается через ПОС или АТМ. Попробуйте сейчас посмотреть остаток в АТМ, лучше Приватовском

Ещё можно сменить ПИН в терминальчике на столе манагера
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 21:27

  Вкладчик1234 написав:
  QiX написав:Подскажите еще момент, если по какой то причине лимит по карте не дадут, можно ли будет её вообще не забирать?

Тут вроде начали в некоторых городах доставлять курьером

Щоб підтримати самоізоляцію населення, ми запустили доставку карток за адресою. Сьогодні доставка працює в пілотному режимі в таких містах як: Дніпро, Одеса, Київ, Харків, Полтава, Херсон, Запоріжжя. Вже на наступний день після замовлення картки ми доставимо вам картку “Зелена”. До кінця квітня плануємо запустити доставку в усіх обласних центрах.

Як отримати картку «Зелена»?
Установіть офіційний додаток АБанк24 з Google Play або App Store, завантаживши його на свій телефон.
Введіть ваш номер телефону.
Сфотографуйте своїм гаджетом паспорт та ІПН.
Внесіть дані про Вашу роботу.
Отримайте картку.
Активуйте іі в додатку АБанк24.


Не забирать тоже можно - нет договора - нет обязательств


НЕ СОВЕТУЮ:
1) Сейчас карты выпускаются в рамках т.н публичных договоров, которые клиентам НЕ обязательно подписывать, они размещаются на сайтах банков, публикуются в какой-то прессе, которую мало кто сейчас читает...
2) с банками - лучше все отношения "закрывать" (и закрывать письменно), а закрыв - брать справку (оригинал за круглой печатью, а то еще и с копией доверенности подписавшего ее менеджера-нач.отделения) что ВСЕ погашено, задолженностей перед банком нет и ВСЕ отношения - прекращены! А то сколько уже есть случаев, что банки начинают "быковать", вводить и начислять %%, пени, пр. (даже по закрытым ранее кредитам, вдруг вылезали какие мелочи, на которые - продолжали начисляться %%), а то и эти "долги" продавались коллекторам!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 21:31

Миша-клиент
Как тяжело жить с такой паранойей :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:23

  Vorlon написав:Миша-клиент
Как тяжело жить с такой паранойей :o


корона как - не давит? просто поражаюсь вашему раздутому эго.
если вы не сталкивались с этим то это не значит что этого нет.
mephala
 
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и откуда в людей такая
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в мокрую печать?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 09:24

Re: А-Банк

  Миша-клиент написав:и с копией доверенности подписавшего ее менеджера-нач.отделения

Даже заверенная у нотариуса в присутствии понятых может оказаться подложной ибо нет гарантии что тот кто выдал доверенность не мошенник.
Только полная самоизоляция и отсутствие любых отношений с банками может на какое-то время оградить пересичного от проблем!
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100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 09:57

  mephala написав:
  Vorlon написав:Миша-клиент
Как тяжело жить с такой паранойей :o


корона как - не давит? просто поражаюсь вашему раздутому эго.
если вы не сталкивались с этим то это не значит что этого нет.
согласен, ситуации бывают разные
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 11:11

  omb написав:согласен, ситуации бывают разные

Ну так с этими словами кто угодно согласится и я в том числе. Но ведь вопрос не в этом. А вывод какой? Не оформлять карту удалённо? Или вообще в этом банке? Почему? Чем удалённое отличается от офисного? Я в прошлом феврале становился клиентом банка и у меня на руках, кроме двух конвертов с картами, тоже ничего нет.

Они видимо по стопам Моно идут в отношении дистанционного оформления. Или в Монобанке и Спортбанке можно, а здесь нельзя - где логика?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:05

  Vorlon написав:
  omb написав:согласен, ситуации бывают разные

Ну так с этими словами кто угодно согласится и я в том числе. Но ведь вопрос не в этом. А вывод какой? Не оформлять карту удалённо? Или вообще в этом банке? Почему? Чем удалённое отличается от офисного? Я в прошлом феврале становился клиентом банка и у меня на руках, кроме двух конвертов с картами, тоже ничего нет.

Они видимо по стопам Моно идут в отношении дистанционного оформления. Или в Монобанке и Спортбанке можно, а здесь нельзя - где логика?

Риски при "удаленном" оформлении на самом деле есть, в зависимости от построения процесса. Курьер, которому вы отдаете кучу своих данных - копии паспорта, кода, подписанные документы - даже не сотрудник банка. Вероятность мошенничества, если через курьера передается стандартный пакет документов и всех сопутствующих бумажек - огромна
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:38

Faceless
При этом никто не знает даже ФИО курьера.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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