Додано: Пон 20 кві, 2020 21:27

Вкладчик1234 написав: QiX написав: Подскажите еще момент, если по какой то причине лимит по карте не дадут, можно ли будет её вообще не забирать? Подскажите еще момент, если по какой то причине лимит по карте не дадут, можно ли будет её вообще не забирать?

Тут вроде начали в некоторых городах доставлять курьером



Щоб підтримати самоізоляцію населення, ми запустили доставку карток за адресою. Сьогодні доставка працює в пілотному режимі в таких містах як: Дніпро, Одеса, Київ, Харків, Полтава, Херсон, Запоріжжя. Вже на наступний день після замовлення картки ми доставимо вам картку “Зелена”. До кінця квітня плануємо запустити доставку в усіх обласних центрах.



Як отримати картку «Зелена»?

Установіть офіційний додаток АБанк24 з Google Play або App Store, завантаживши його на свій телефон.

Введіть ваш номер телефону.

Сфотографуйте своїм гаджетом паспорт та ІПН.

Внесіть дані про Вашу роботу.

Отримайте картку.

Активуйте іі в додатку АБанк24.



Не забирать тоже можно - нет договора - нет обязательств Тут вроде начали в некоторых городах доставлять курьеромНе забирать тоже можно - нет договора - нет обязательств

НЕ СОВЕТУЮ:1) Сейчас карты выпускаются в рамках т.н публичных договоров, которые клиентам НЕ обязательно подписывать, они размещаются на сайтах банков, публикуются в какой-то прессе, которую мало кто сейчас читает...2) с банками - лучше все отношения "закрывать" (и закрывать письменно), а закрыв - брать справку (оригинал за круглой печатью, а то еще и с копией доверенности подписавшего ее менеджера-нач.отделения) что ВСЕ погашено, задолженностей перед банком нет и ВСЕ отношения - прекращены! А то сколько уже есть случаев, что банки начинают "быковать", вводить и начислять %%, пени, пр. (даже по закрытым ранее кредитам, вдруг вылезали какие мелочи, на которые - продолжали начисляться %%), а то и эти "долги" продавались коллекторам!