в цьому місяці платять 10% на таксі. І в лютому також платили 10%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 кві, 2020 17:56
в цьому місяці платять 10% на таксі. І в лютому також платили 10%
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Додано: Сер 22 кві, 2020 18:39
Ооо, пришла обновилка на Андроид, 2.01.40
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 22 кві, 2020 20:27
Було 13.5
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Додано: Сер 22 кві, 2020 22:07
wolt450
ага ясно
я за такими ставками не дуже пантрую, що 12, що 13. що 13.5...
вшистко на один колір
хоча якщо завтра НБУ знов буде гнути свою лінію (зменшення обліковки)
ймовірно ще й далі вниз поліземо
+50грн !
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Додано: Чет 23 кві, 2020 15:51
Чи видають зараз долари в касі з картки? Бо кілька тижнів тому сказали приходити після закінчення карантину(
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Додано: Чет 23 кві, 2020 20:22
мені тиждень назад видали долари, замовляв за 2 дні до видачі
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Додано: Чет 23 кві, 2020 22:31
Тут пишуть онлайн обмін без комісії:
https://finance.ua/ua/cards/luchshie-ka ... yutoobmena
Друга – картка для виплат (КДВ) в доларах або євро, на яку буде зарахована куплена валюта. Така операція проводиться без комісій
Хоча в відділенні сказали 0.5% за переказ на валютну КДВ.
Додано: Чет 23 кві, 2020 23:32
Scorpio38, у Шапіта обмін -- це не переказ. Чи ви хочете, щоби був таки тариф як за переказ?
... делайте хоть что-нибудь!
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