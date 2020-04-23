RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1592159315941595

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
71
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 17:56

  cohan написав:подскажите пожалуйста, есть смысл в Зеленой карте для свинорыльства?
какие тут %% по кешбеку и часто ли полезные категории?
%% порядка Альфы или ближе к однопроцентным программам?

в цьому місяці платять 10% на таксі. І в лютому також платили 10%
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW (15% кешбек на таксі)
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 30.03.15
Подякував: 132 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 18:39

Ооо, пришла обновилка на Андроид, 2.01.40
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31104
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2478 раз.
Подякували: 3628 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 20:27

  greenozon написав:
  wolt450 написав:суд виграли, ставки гривневі вниз наразі


по чому судите? наче все на місці - 13 річних
https://a-bank.com.ua/deposits


Було 13.5
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 22:07

wolt450
ага ясно
я за такими ставками не дуже пантрую, що 12, що 13. що 13.5...
вшистко на один колір :)

хоча якщо завтра НБУ знов буде гнути свою лінію (зменшення обліковки)
ймовірно ще й далі вниз поліземо
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8169
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 15:51

Чи видають зараз долари в касі з картки? Бо кілька тижнів тому сказали приходити після закінчення карантину(
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
Повідомлень: 5472
З нами з: 12.11.09
Подякував: 980 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:22

  KIM30 написав:Чи видають зараз долари в касі з картки? Бо кілька тижнів тому сказали приходити після закінчення карантину(

мені тиждень назад видали долари, замовляв за 2 дні до видачі
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2639
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 22:31

Тут пишуть онлайн обмін без комісії:
https://finance.ua/ua/cards/luchshie-ka ... yutoobmena
Друга – картка для виплат (КДВ) в доларах або євро, на яку буде зарахована куплена валюта. Така операція проводиться без комісій

Хоча в відділенні сказали 0.5% за переказ на валютну КДВ.
Scorpio38
 
Повідомлень: 8
З нами з: 16.01.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:32

Scorpio38, у Шапіта обмін -- це не переказ. Чи ви хочете, щоби був таки тариф як за переказ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31104
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2478 раз.
Подякували: 3628 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1592159315941595
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4010, 4011, 4012
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40117 4868879
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 04:58
guntherhouse777
ОТП БАНК 1 ... 641, 642, 643
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6428 1447273
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 01:23
uaprofi
Альфа-Банк 1 ... 8466, 8467, 8468
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
84677 9969175
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 23:48
pharus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.