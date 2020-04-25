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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1594159515961597

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 14:52

да. почаще нада заглядывать :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 15:20

  kreuz написав:
  clientage написав:
  ringM57 написав:У меня вроде как перестал кэшбэк начисляться по Зеленой. Хотя в начале месяца по продуктам начислялось. У кого как?

Вчера залетело под 200грн КБ за консервы для котэ

А що саме і де Ви купуєте своєму альфавипромінювачу?

https://www.zootovary.com/ уже есть он- и офлайн оплата
Беру Вискас и Баскервиль :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:34

Возможно было раньше, но последние пять страниц не нашел.
Какие категории кешбэка в банке?
Моно начинает не нравиться отсутствием АЗС. Жраниво ещё ок, но АЗС только Глуско - это отстой.
Бывает тут АЗС?

Если нет,что можно открыть для АЗС?
Только без всяких платных обслуживаний как в Идее, или РБА.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:40

  Hotab написав:Если нет,что можно открыть для АЗС?

Б5 от Таса - 2% чистыми если за кредитные и кажется 1% если за свои (не уверен что 1 может тоже 2 потому как своими по Б5 не пользуюсь)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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