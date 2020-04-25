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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 кві, 2020 15:20
Беру Вискас и Баскервиль
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 25 кві, 2020 18:34
Возможно было раньше, но последние пять страниц не нашел.
Какие категории кешбэка в банке?
Моно начинает не нравиться отсутствием АЗС. Жраниво ещё ок, но АЗС только Глуско - это отстой.
Бывает тут АЗС?
Если нет,что можно открыть для АЗС?
Только без всяких платных обслуживаний как в Идее, или РБА.
Додано: Суб 25 кві, 2020 18:40
Б5 от Таса - 2% чистыми если за кредитные и кажется 1% если за свои (не уверен что 1 может тоже 2 потому как своими по Б5 не пользуюсь)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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