Возможно было раньше, но последние пять страниц не нашел. Какие категории кешбэка в банке? Моно начинает не нравиться отсутствием АЗС. Жраниво ещё ок, но АЗС только Глуско - это отстой. Бывает тут АЗС?
Если нет,что можно открыть для АЗС? Только без всяких платных обслуживаний как в Идее, или РБА.
Hotab написав:Возможно было раньше, но последние пять страниц не нашел. Какие категории кешбэка в банке? Моно начинает не нравиться отсутствием АЗС. Жраниво ещё ок, но АЗС только Глуско - это отстой. Бывает тут АЗС?
Если нет,что можно открыть для АЗС? Только без всяких платных обслуживаний как в Идее, или РБА.
clientage написав:Максимальний кешбек на квітень за рахунок власних коштів: 20% - Тварини 10% - Таксі 5% - Розваги та спорт 3% - Одяг та взуття 3% - Медицина 2% - Продукти
Hotab написав:Возможно было раньше, но последние пять страниц не нашел. Какие категории кешбэка в банке? Моно начинает не нравиться отсутствием АЗС. Жраниво ещё ок, но АЗС только Глуско - это отстой. Бывает тут АЗС?
Если нет,что можно открыть для АЗС? Только без всяких платных обслуживаний как в Идее, или РБА.
Если идеальная для заправок идея не подходит, то тут точно ловить нечего
только получил волшебную карту, рассчитался своими за убер (кешбек такси 10% за собственные), в выписке - сумма 93,44 , а рядом сумма с комиссией 95,26 дальше - комиссия 0 , кешбек 9,53 Обьясните плиз почему сумма и сумма с комиссией отличаются?
nnallex написав:только получил волшебную карту, рассчитался своими за убер (кешбек такси 10% за собственные), в выписке - сумма 93,44 , а рядом сумма с комиссией 95,26 дальше - комиссия 0 , кешбек 9,53 Обьясните плиз почему сумма и сумма с комиссией отличаются?
Это dynamic currency conversion (dcc) Продавец (Убер) выставляет чек типа в гривнах, но "типа на самом деле" - в валюте. Поэтому итоговая сумма не совпадает, т.к. не совпадает курс Убера и курс банка.
Так будет почти со всеми картами, при использовании Убера, или выставлении счетов в гривнах в иностранных магазинах. Кроме моно, и может ещё каких-то банков
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин