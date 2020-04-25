RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1594159515961597

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 14:52

да. почаще нада заглядывать :)
v57
 
Повідомлень: 2575
З нами з: 14.03.10
Подякував: 93 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 15:20

  kreuz написав:
  clientage написав:
  ringM57 написав:У меня вроде как перестал кэшбэк начисляться по Зеленой. Хотя в начале месяца по продуктам начислялось. У кого как?

Вчера залетело под 200грн КБ за консервы для котэ

А що саме і де Ви купуєте своєму альфавипромінювачу?

https://www.zootovary.com/ уже есть он- и офлайн оплата
Беру Вискас и Баскервиль :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31121
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2482 раз.
Подякували: 3630 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:34

Возможно было раньше, но последние пять страниц не нашел.
Какие категории кешбэка в банке?
Моно начинает не нравиться отсутствием АЗС. Жраниво ещё ок, но АЗС только Глуско - это отстой.
Бывает тут АЗС?

Если нет,что можно открыть для АЗС?
Только без всяких платных обслуживаний как в Идее, или РБА.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 15.02.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 965 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 18:40

  Hotab написав:Если нет,что можно открыть для АЗС?

Б5 от Таса - 2% чистыми если за кредитные и кажется 1% если за свои (не уверен что 1 может тоже 2 потому как своими по Б5 не пользуюсь)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4493
З нами з: 20.03.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 22:39

Питання про поповнення депо

Друзі, а ніхто, часом, не пробував в оновленому додатку поповнити депозит з доданої карти іншого банку? Може зроблять як у форварді? :wink:
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 02.09.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 06:41

  Flamingo написав:
  Hotab написав:Если нет,что можно открыть для АЗС?

Б5 от Таса - 2% чистыми если за кредитные и кажется 1% если за свои (не уверен что 1 может тоже 2 потому как своими по Б5 не пользуюсь)
мне инетмагаз перебросил на wayforpay, смс пишут только блокировку суммы ,кешбек по нулям
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12066
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 07:17

Re: А-Банк

  Hotab написав:Возможно было раньше, но последние пять страниц не нашел.
Какие категории кешбэка в банке?
Моно начинает не нравиться отсутствием АЗС. Жраниво ещё ок, но АЗС только Глуско - это отстой.
Бывает тут АЗС?

Если нет,что можно открыть для АЗС?
Только без всяких платных обслуживаний как в Идее, или РБА.


  clientage написав:Максимальний кешбек на квітень за рахунок власних коштів:
20% - Тварини
10% - Таксі
5% - Розваги та спорт
3% - Одяг та взуття
3% - Медицина
2% - Продукти

Партнерський кешбек:
15% -EnglishDom
10% - Sweet.tv
5% - Ельдорадо
3% - ToplyvoUA
3% - Glusco
2% - Твоя шина


Квітень уже закінчується, а що буде в травні не відомо. Мені не подобається, що за кредитні тільки 1%. Ідея легко безплатна і з стабільними категоріями, юзаю і онлайн і офлайн картбланші.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3338
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 08:25

  Hotab написав:Возможно было раньше, но последние пять страниц не нашел.
Какие категории кешбэка в банке?
Моно начинает не нравиться отсутствием АЗС. Жраниво ещё ок, но АЗС только Глуско - это отстой.
Бывает тут АЗС?

Если нет,что можно открыть для АЗС?
Только без всяких платных обслуживаний как в Идее, или РБА.

Если идеальная для заправок идея не подходит, то тут точно ловить нечего
Stringer
 
Повідомлень: 11013
З нами з: 23.01.13
Подякував: 317 раз.
Подякували: 1546 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 10:19

Re: А-Банк

только получил волшебную карту, рассчитался своими за убер (кешбек такси 10% за собственные), в выписке - сумма 93,44 , а рядом сумма с комиссией 95,26
дальше - комиссия 0 , кешбек 9,53
Обьясните плиз почему сумма и сумма с комиссией отличаются?
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 09.11.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 10:34

  nnallex написав:только получил волшебную карту, рассчитался своими за убер (кешбек такси 10% за собственные), в выписке - сумма 93,44 , а рядом сумма с комиссией 95,26
дальше - комиссия 0 , кешбек 9,53
Обьясните плиз почему сумма и сумма с комиссией отличаются?

Это dynamic currency conversion (dcc)
Продавец (Убер) выставляет чек типа в гривнах, но "типа на самом деле" - в валюте. Поэтому итоговая сумма не совпадает, т.к. не совпадает курс Убера и курс банка.

Так будет почти со всеми картами, при использовании Убера, или выставлении счетов в гривнах в иностранных магазинах. Кроме моно, и может ещё каких-то банков
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11182
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6761 раз.
Подякували: 3006 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 1594159515961597
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8473, 8474, 8475
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
84749 9976127
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 кві, 2020 09:37
v57
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4014, 4015, 4016
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40151 4872528
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 кві, 2020 08:55
Flamingo
Идея Банк 1 ... 1790, 1791, 1792
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
17919 2520058
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 кві, 2020 08:07
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.