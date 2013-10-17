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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1595159615971598

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 11:11

Re: А-Банк

Вкладчик1234 написав:
  nnallex написав:только получил волшебную карту, рассчитался своими за убер (кешбек такси 10% за собственные), в выписке - сумма 93,44 , а рядом сумма с комиссией 95,26
дальше - комиссия 0 , кешбек 9,53
Обьясните плиз почему сумма и сумма с комиссией отличаются?

Это dynamic currency conversion (dcc)
Продавец (Убер) выставляет чек типа в гривнах, но "типа на самом деле" - в валюте. Поэтому итоговая сумма не совпадает, т.к. не совпадает курс Убера и курс банка.

Так будет почти со всеми картами, при использовании Убера, или выставлении счетов в гривнах в иностранных магазинах. Кроме моно, и может ещё каких-то банков
Спасибо, первый раз столкнулся с таким. Обычно альфа и моно были суммы такие же как в счете убера


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nnallex
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 11:33

Re: А-Банк

  nnallex написав:Обычно альфа и моно были суммы такие же как в счете убера


В Альфе точно нет. Альфа блокирует сумму, выставленную Убером в гривне, но списывает уже по своему курсу в день проводки. Итоговая списанная сумма обычно немного превышает сумму авторизации.
riwalir
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 11:40

  riwalir написав:
  nnallex написав:Обычно альфа и моно были суммы такие же как в счете убера


В Альфе точно нет. Альфа блокирует сумму, выставленную Убером в гривне, но списывает уже по своему курсу в день проводки. Итоговая списанная сумма обычно немного превышает сумму авторизации.

В приложении альфы даже видно отдельной строчкой комиссию за конвертацию
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 12:17

Re: А-Банк

Вкладчик1234 написав:[
В приложении альфы даже видно отдельной строчкой комиссию за конвертацию

Лише в дебетних картах. В кредитках нема % за конвертацію.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:08

  stryzhko написав:В кредитках нема % за конвертацію.

По тарифам его нет, но за DCC (Убер) сумма по кредиткам Альфы всё равно отличается (причём в любую сторону):
1) поездка 3 марта за 30,70, списано 5 марта 30,69 грн.;
2) поездка 11 июня прошлого года за 91,42, списано 13 июня 92,65 грн.

Поэтому Убер в Альфе только при повышенных бонусах от 10%.
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 26 кві, 2020 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:25

  Вкладчик1234 написав:
  riwalir написав:
  nnallex написав:Обычно альфа и моно были суммы такие же как в счете убера


В Альфе точно нет. Альфа блокирует сумму, выставленную Убером в гривне, но списывает уже по своему курсу в день проводки. Итоговая списанная сумма обычно немного превышает сумму авторизации.

В приложении альфы даже видно отдельной строчкой комиссию за конвертацию

Ну даа, у Шапита нема комисс за конвертацию?
Но на курсе списания он леХко подымает 2% и таак :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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