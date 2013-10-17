nnallex написав:только получил волшебную карту, рассчитался своими за убер (кешбек такси 10% за собственные), в выписке - сумма 93,44 , а рядом сумма с комиссией 95,26 дальше - комиссия 0 , кешбек 9,53 Обьясните плиз почему сумма и сумма с комиссией отличаются?
Это dynamic currency conversion (dcc) Продавец (Убер) выставляет чек типа в гривнах, но "типа на самом деле" - в валюте. Поэтому итоговая сумма не совпадает, т.к. не совпадает курс Убера и курс банка.
Так будет почти со всеми картами, при использовании Убера, или выставлении счетов в гривнах в иностранных магазинах. Кроме моно, и может ещё каких-то банков
Спасибо, первый раз столкнулся с таким. Обычно альфа и моно были суммы такие же как в счете убера
stryzhko написав:В кредитках нема % за конвертацію.
По тарифам его нет, но за DCC (Убер) сумма по кредиткам Альфы всё равно отличается (причём в любую сторону): 1) поездка 3 марта за 30,70, списано 5 марта 30,69 грн.; 2) поездка 11 июня прошлого года за 91,42, списано 13 июня 92,65 грн.
Поэтому Убер в Альфе только при повышенных бонусах от 10%.
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 26 кві, 2020 14:25, всього редагувалось 1 раз.