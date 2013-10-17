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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1597159815991600>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:30

  Фантом написав:Прикольно. Я сегодня, за всю мою работу с банками, первый раз столкнулся с отделом возвращения просроченной задолженности. Причём, задолженности нет, ну в смысле просроченной.
Разговор начался с наезда.

- Ирина Анатольевна из Абанка - У Вас просроченный долг 500 грн, когда собираетесь погасить?
Интонация при этом, угрожающая.
- Я - Так два дня назад 10000 закинул, может не дошли? :shock:
- Ирина Анатольевна - Минуточку, проверяю. Дошли. Так и запишу, погасил в добровольном порядке. :?

П.С. Не банк, а скотобаза. Сначала наезжают, потом проверяют. :evil:

Я иногда нарываюсь на гуманоида от кагора. Ото перлы, я записываю :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:37

clientage В Михайловском не обслуживался. Но было б очень интересно послушать. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:40

  Карамболь написав:Всегда думал, что оплата убера вызывает необходимость гасить максимку в ноль...

Вы серьёзно??? Как, как, объясните, пожалуйста, какой логикой вы дошли до такого вывода? :shock:
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 26 кві, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:43

Слишком кучеряво ты базаришь!

  Фантом написав: было б очень интересно послушать. :)

Тут краще... :)

—Петр Алексеевич, погасите кредит
—Я шо вам пожарный чтоб шото гасить!
—Ну тогда закройте его
—Это вам двери шоли?

- А как маманю зовут ?
- Вот как встретишься с ней на том свете, так и спросишь

- При чем здесь законодательство Украины к нашей компании?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:52

Козак-характерник Начиная с первой секунды, голос колекторши из Абанка один в один. :D
Либо их подбирают по голосу, либо это один и тот же человек. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:00

  Фантом написав:Козак-характерник Начиная с первой секунды, голос колекторши из Абанка один в один. :D
Либо их подбирают по голосу, либо это один и тот же человек. :)

Із коментів...

"Нужно его на переговоры МВФ отправить"... :)

-Я тебе ничего не должна!
-Должна,не зря я крестик ношу
-Пока
-До свидания,АМИНЬ))))
Давно я так не смеялся)))

"Вы сами виноваты, что я одолжил деньги. Поэтому я их не отдам"(с)

-шо ты сделал сегодня чтоб вернуть деньги?
-покушал и покакал.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:10

  clientage написав:Scorpio38, у Шапіта обмін -- це не переказ. Чи ви хочете, щоби був таки тариф як за переказ?

А Шапито у нас кто? :roll:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:18

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:Scorpio38, у Шапіта обмін -- це не переказ. Чи ви хочете, щоби був таки тариф як за переказ?

А Шапито у нас кто? :roll:

А-банк, у него несколько кличек
Востаннє редагувалось velvet в Нед 26 кві, 2020 22:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:19

  Vorlon написав:
  Карамболь написав:Всегда думал, что оплата убера вызывает необходимость гасить максимку в ноль...

Вы серьёзно??? Как, как, объясните, пожалуйста, какой логикой вы дошли до такого вывода? :shock:

ну не знаю... ещё на заре ввода аллой орехов вместо полноценного кб, прочёл как то пару постов на ветке у аллы, что были какие-то траблы с оплатами и вылетом из грейса при использовании dcc... поэтому, прочитав что убер тоже использует dcc, просто не рисковал рассчитываться картами аллы в таксомоторе... а может быть просто невнимательно прочёл ту инфо... буду рад, если вы подправите моё неправильное понимание этого вопроса... :wink:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:36

Карамболь
DCC никак не мешает обычному грейсу ;)
Vorlon
 
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