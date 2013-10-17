А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 кві, 2020 21:30
Фантом написав:
Прикольно. Я сегодня, за всю мою работу с банками, первый раз столкнулся с отделом возвращения просроченной задолженности. Причём, задолженности нет, ну в смысле просроченной.
Разговор начался с наезда.
- Ирина Анатольевна из Абанка - У Вас просроченный долг 500 грн, когда собираетесь погасить?
Интонация при этом, угрожающая.
- Я - Так два дня назад 10000 закинул, может не дошли?
- Ирина Анатольевна - Минуточку, проверяю. Дошли. Так и запишу, погасил в добровольном порядке.
П.С. Не банк, а скотобаза. Сначала наезжают, потом проверяют.
Я иногда нарываюсь на гуманоида от кагора. Ото перлы, я записываю
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Нед 26 кві, 2020 21:37
clientage
В Михайловском не обслуживался. Но было б очень интересно послушать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Нед 26 кві, 2020 21:40
Карамболь написав:
Всегда думал, что оплата убера вызывает необходимость гасить максимку в ноль...
Вы серьёзно??? Как, как, объясните, пожалуйста, какой логикой вы дошли до такого вывода?
Востаннє редагувалось
Vorlon
в Нед 26 кві, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
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Додано: Нед 26 кві, 2020 21:43
Фантом написав:
было б очень интересно послушать.
Тут краще...
—Петр Алексеевич, погасите кредит
—Я шо вам пожарный чтоб шото гасить!
—Ну тогда закройте его
—Это вам двери шоли?
- А как маманю зовут ?
- Вот как встретишься с ней на том свете, так и спросишь
- При чем здесь законодательство Украины к нашей компании?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Додано: Нед 26 кві, 2020 21:52
Козак-характерник
Начиная с первой секунды, голос колекторши из Абанка один в один.
Либо их подбирают по голосу, либо это один и тот же человек.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Нед 26 кві, 2020 22:00
Фантом написав: Козак-характерник
Начиная с первой секунды, голос колекторши из Абанка один в один.
Либо их подбирают по голосу, либо это один и тот же человек.
Із коментів...
"Нужно его на переговоры МВФ отправить"...
-Я тебе ничего не должна!
-Должна,не зря я крестик ношу
-Пока
-До свидания,АМИНЬ))))
Давно я так не смеялся)))
"Вы сами виноваты, что я одолжил деньги. Поэтому я их не отдам"(с)
-шо ты сделал сегодня чтоб вернуть деньги?
-покушал и покакал.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
2
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Додано: Нед 26 кві, 2020 22:10
clientage написав: Scorpio38
, у Шапіта обмін -- це не переказ. Чи ви хочете, щоби був таки тариф як за переказ?
А Шапито у нас кто?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Нед 26 кві, 2020 22:18
lubopytnaya написав: clientage написав: Scorpio38
, у Шапіта обмін -- це не переказ. Чи ви хочете, щоби був таки тариф як за переказ?
А Шапито у нас кто?
А-банк, у него несколько кличек
Востаннє редагувалось
velvet
в Нед 26 кві, 2020 22:33, всього редагувалось 2 разів.
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velvet
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Додано: Нед 26 кві, 2020 22:19
Vorlon написав: Карамболь написав:
Всегда думал, что оплата убера вызывает необходимость гасить максимку в ноль...
Вы серьёзно??? Как, как, объясните, пожалуйста, какой логикой вы дошли до такого вывода?
ну не знаю... ещё на заре ввода аллой орехов вместо полноценного кб, прочёл как то пару постов на ветке у аллы, что были какие-то траблы с оплатами и вылетом из грейса при использовании dcc... поэтому, прочитав что убер тоже использует dcc, просто не рисковал рассчитываться картами аллы в таксомоторе... а может быть просто невнимательно прочёл ту инфо... буду рад, если вы подправите моё неправильное понимание этого вопроса...
Карамболь
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Додано: Нед 26 кві, 2020 22:36
Карамболь
DCC никак не мешает обычному грейсу
Vorlon
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