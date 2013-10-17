На Алке -- грейс, а здеся за свои. Отак и курутимся
Но КБ не менее 10% полюбэ
Мне вот таксист рассказывал, шо он берет и ваучеры Сільпо. Я задумался ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:38
На Алке -- грейс, а здеся за свои. Отак и курутимся
Но КБ не менее 10% полюбэ
Мне вот таксист рассказывал, шо он берет и ваучеры Сільпо. Я задумался ?
... делайте хоть что-нибудь!
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