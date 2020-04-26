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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1597159815991600

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:38

  Vorlon написав:Карамболь
DCC никак не мешает обычному грейсу ;)

На Алке -- грейс, а здеся за свои. Отак и курутимся
Но КБ не менее 10% полюбэ
Мне вот таксист рассказывал, шо он берет и ваучеры Сільпо. Я задумался ? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:46

Vorlon ну тада максимка в обойме, спасибо... :wink:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:51

Re: А-Банк

  clientage написав:Мне вот таксист рассказывал, шо он берет и ваучеры Сільпо. Я задумался

Ну если к кассирам АТБ присоединятся таксисты, этот народ непобедим :)
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:00

  clientage написав:Но КБ не менее 10% полюбэ
Это как?
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