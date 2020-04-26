На Алке -- грейс, а здеся за свои. Отак и курутимся
Но КБ не менее 10% полюбэ
Мне вот таксист рассказывал, шо он берет и ваучеры Сільпо. Я задумался ?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:38
На Алке -- грейс, а здеся за свои. Отак и курутимся
Но КБ не менее 10% полюбэ
Мне вот таксист рассказывал, шо он берет и ваучеры Сільпо. Я задумался ?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 кві, 2020 08:51
Re: А-Банк
Ну если к кассирам АТБ присоединятся таксисты, этот народ непобедим
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 27 кві, 2020 10:00
Кешбечные карты!
|