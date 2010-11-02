Додано: Пон 27 кві, 2020 11:30

Сегодня будет решение Верховного суда по делу Суркисов. Семья нардепа и руководителя футбольного клуба «Динамо» требует вернуть им депозиты на 1 млрд гривен, которые были принудительно конвертированы в капитал банка во время его национализации (так называемая процедура bail-in), так как Суркисов посчитали связанными лицами с владельцами банка (инсайдерами).Вокруг этого дела много шума и у многих складывается впечатление, что решается вопрос чуть ли не об отмене национализации банка.На самом деле это не так.1. Суркисы не оспаривают национализацию.2. Суркисы не оспаривают саму процедуру bail-in. Они оспаривают только тот факт, что они являются связанными лицами. То есть, всем остальным лицам, средства которых подпали под процедуруbail-in (а сумма там около миллиарда долларов), нужно отдельно судиться. Решение суда по Суркисам, конечно, может быть использовано как прецедент, но только в тех случаях, где обстоятельства аналогичные.3. Решение суда уже исполнено после решения апелляционной инстанции в сентябре 2018 года. То есть, миллиард Суркисам уже выплатили. И если Верховный суд сейчас примет их сторону, то это просто окончательно зафиксирует статус-кво.