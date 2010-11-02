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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1597159815991600

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:38

  Vorlon написав:Карамболь
DCC никак не мешает обычному грейсу ;)

На Алке -- грейс, а здеся за свои. Отак и курутимся
Но КБ не менее 10% полюбэ
Мне вот таксист рассказывал, шо он берет и ваучеры Сільпо. Я задумался ? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:46

Vorlon ну тада максимка в обойме, спасибо... :wink:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:51

Re: А-Банк

  clientage написав:Мне вот таксист рассказывал, шо он берет и ваучеры Сільпо. Я задумался

Ну если к кассирам АТБ присоединятся таксисты, этот народ непобедим :)
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:00

  clientage написав:Но КБ не менее 10% полюбэ
Это как?
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:22

  omb написав:
  clientage написав:Но КБ не менее 10% полюбэ
Это как?

ТаксОй не пользуюсь, если КБ менее 10% шо у Алки, шо у Шапита
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:30

Сегодня будет решение Верховного суда по делу Суркисов. Семья нардепа и руководителя футбольного клуба «Динамо» требует вернуть им депозиты на 1 млрд гривен, которые были принудительно конвертированы в капитал банка во время его национализации (так называемая процедура bail-in), так как Суркисов посчитали связанными лицами с владельцами банка (инсайдерами).

Вокруг этого дела много шума и у многих складывается впечатление, что решается вопрос чуть ли не об отмене национализации банка.

На самом деле это не так.

1. Суркисы не оспаривают национализацию.

2. Суркисы не оспаривают саму процедуру bail-in. Они оспаривают только тот факт, что они являются связанными лицами. То есть, всем остальным лицам, средства которых подпали под процедуру
bail-in (а сумма там около миллиарда долларов), нужно отдельно судиться. Решение суда по Суркисам, конечно, может быть использовано как прецедент, но только в тех случаях, где обстоятельства аналогичные.

3. Решение суда уже исполнено после решения апелляционной инстанции в сентябре 2018 года. То есть, миллиард Суркисам уже выплатили. И если Верховный суд сейчас примет их сторону, то это просто окончательно зафиксирует статус-кво.

https://t.me/stranaua/4331
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:39

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:просто окончательно зафиксирует статус-кво.

А якщо слід повернути буде грошенята...шо буде з банкою?
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