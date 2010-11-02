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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1598159916001601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:26

Квесторе_поверніться почему?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:19

  omb написав:Квесторе_поверніться почему?

Рожковой - Рожкова должна возместить весь ущерб, который они нанесли с бабой лерой бс, и неплохо было бы вернуть в бюджет и сумму взятки от грановского и кауфмана за слив михи
Stringer
 
Повідомлень: 11019
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:25

  Stringer написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться почему?

Рожковой - Рожкова должна возместить весь ущерб, который они нанесли с бабой лерой бс, и неплохо было бы вернуть в бюджет и сумму взятки от грановского и кауфмана за слив михи

За колективні рішення Катерина в принципі не може понести відповідальність як і тітонька Го.
А взятку Кауфмана слід довести.
Катерина кожний рік подає декларацію про доходи та витрати...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33368
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1668 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться почему?

Рожковой - Рожкова должна возместить весь ущерб, который они нанесли с бабой лерой бс, и неплохо было бы вернуть в бюджет и сумму взятки от грановского и кауфмана за слив михи

За колективні рішення Катерина в принципі не може понести відповідальність як і тітонька Го.
А взятку Кауфмана слід довести.
Катерина кожний рік подає декларацію про доходи та витрати...

Она ее получила и задекларировала как сбережения прежних лет в первой декларации
Stringer
 
Повідомлень: 11019
З нами з: 23.01.13
Подякував: 317 раз.
Подякували: 1546 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:28

Stringer хитрая .опа :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:30

Re: А-Банк

  Stringer написав:как сбережения прежних лет в первой декларации

За який рік? Гляну.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33368
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1668 раз.
 
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  #<1 ... 1598159916001601
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