Додано: Пон 27 кві, 2020 14:12

Квесторе_поверніться написав: Stringer написав: как сбережения прежних лет в первой декларации как сбережения прежних лет в первой декларации

За який рік? Гляну. За який рік? Гляну.

В НБУ она перешла в начале лета 2015 - значит она подавала декларацию за 2014 год. Но тогда еще не было НАЗКа и декларации подавались на бумаге в отдел кадров гос.учреждения, куда человек устраивался на работу - так что не думаю что эта декларация есть в свободном доступе. Кроме того, насколько я помню ту форму декларации там не было источников "сбережения прошлых лет". Там были текущие остатки на всех счетах в банке на 01.01.2015 и размер доходов и расходов за год. То есть теоретически если бы в НБУ была декларация Кати за 2013 то увеличение остатков на счетах без соответствующих доходов за 2014 год могло вызвать вопросы. Но декларацию за 2013 работодателю Катя наверняка не подавала (с какого перепугу вдруК). Как то так...