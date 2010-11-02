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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1598159916001601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:26

Квесторе_поверніться почему?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:19

  omb написав:Квесторе_поверніться почему?

Рожковой - Рожкова должна возместить весь ущерб, который они нанесли с бабой лерой бс, и неплохо было бы вернуть в бюджет и сумму взятки от грановского и кауфмана за слив михи
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:25

  Stringer написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться почему?

Рожковой - Рожкова должна возместить весь ущерб, который они нанесли с бабой лерой бс, и неплохо было бы вернуть в бюджет и сумму взятки от грановского и кауфмана за слив михи

За колективні рішення Катерина в принципі не може понести відповідальність як і тітонька Го.
А взятку Кауфмана слід довести.
Катерина кожний рік подає декларацію про доходи та витрати...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться почему?

Рожковой - Рожкова должна возместить весь ущерб, который они нанесли с бабой лерой бс, и неплохо было бы вернуть в бюджет и сумму взятки от грановского и кауфмана за слив михи

За колективні рішення Катерина в принципі не може понести відповідальність як і тітонька Го.
А взятку Кауфмана слід довести.
Катерина кожний рік подає декларацію про доходи та витрати...

Она ее получила и задекларировала как сбережения прежних лет в первой декларации
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:28

Stringer хитрая .опа :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:30

Re: А-Банк

  Stringer написав:как сбережения прежних лет в первой декларации

За який рік? Гляну.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:12

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:как сбережения прежних лет в первой декларации

За який рік? Гляну.

В НБУ она перешла в начале лета 2015 - значит она подавала декларацию за 2014 год. Но тогда еще не было НАЗКа и декларации подавались на бумаге в отдел кадров гос.учреждения, куда человек устраивался на работу - так что не думаю что эта декларация есть в свободном доступе. Кроме того, насколько я помню ту форму декларации там не было источников "сбережения прошлых лет". Там были текущие остатки на всех счетах в банке на 01.01.2015 и размер доходов и расходов за год. То есть теоретически если бы в НБУ была декларация Кати за 2013 то увеличение остатков на счетах без соответствующих доходов за 2014 год могло вызвать вопросы. Но декларацию за 2013 работодателю Катя наверняка не подавала (с какого перепугу вдруК). Как то так... ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:22

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:как сбережения прежних лет в первой декларации

За який рік? Гляну.

В НБУ она перешла в начале лета 2015 - значит она подавала декларацию за 2014 год. Но тогда еще не было НАЗКа и декларации подавались на бумаге в отдел кадров гос.учреждения, куда человек устраивался на работу - так что не думаю что эта декларация есть в свободном доступе. Кроме того, насколько я помню ту форму декларации там не было источников "сбережения прошлых лет". Там были текущие остатки на всех счетах в банке на 01.01.2015 и размер доходов и расходов за год. То есть теоретически если бы в НБУ была декларация Кати за 2013 то увеличение остатков на счетах без соответствующих доходов за 2014 год могло вызвать вопросы. Но декларацию за 2013 работодателю Катя наверняка не подавала (с какого перепугу вдруК). Как то так... ;)

Точно уже не помню, а искать лень, вроде в 2015 она заполняла декларацию за 2014 год - туда и вписала наличку в долларах и евро тыщ на 100, ещё тогда всем форумом смеялись, что баба лера и ее замша, на 100% не доверяют своей работе в области инфляции гривны и устойчивости бс, что все деньги в валюте и под грушой, циничные фарисейки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:02

Re: А-Банк

  Stringer написав:Точно уже не помню, а искать лень, вроде в 2015 она заполняла декларацию за 2014 год - туда и вписала наличку в долларах и евро тыщ на 100, ещё тогда всем форумом смеялись, что баба лера и ее замша, на 100% не доверяют своей работе в области инфляции гривны и устойчивости бс, что все деньги в валюте и под грушой, циничные фарисейки


Перша щорічна 2016 https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... d484a968df і там вже 370000 тис. готівкового долара такого ж 15000 євро. В останній за 2018 менше заощаджень.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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