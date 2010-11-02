Рожковой - Рожкова должна возместить весь ущерб, который они нанесли с бабой лерой бс, и неплохо было бы вернуть в бюджет и сумму взятки от грановского и кауфмана за слив михи
За колективні рішення Катерина в принципі не може понести відповідальність як і тітонька Го. А взятку Кауфмана слід довести. Катерина кожний рік подає декларацію про доходи та витрати...
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Stringer написав:как сбережения прежних лет в первой декларации
За який рік? Гляну.
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Stringer написав:как сбережения прежних лет в первой декларации
За який рік? Гляну.
В НБУ она перешла в начале лета 2015 - значит она подавала декларацию за 2014 год. Но тогда еще не было НАЗКа и декларации подавались на бумаге в отдел кадров гос.учреждения, куда человек устраивался на работу - так что не думаю что эта декларация есть в свободном доступе. Кроме того, насколько я помню ту форму декларации там не было источников "сбережения прошлых лет". Там были текущие остатки на всех счетах в банке на 01.01.2015 и размер доходов и расходов за год. То есть теоретически если бы в НБУ была декларация Кати за 2013 то увеличение остатков на счетах без соответствующих доходов за 2014 год могло вызвать вопросы. Но декларацию за 2013 работодателю Катя наверняка не подавала (с какого перепугу вдруК). Как то так...
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Stringer написав:как сбережения прежних лет в первой декларации
За який рік? Гляну.
В НБУ она перешла в начале лета 2015 - значит она подавала декларацию за 2014 год. Но тогда еще не было НАЗКа и декларации подавались на бумаге в отдел кадров гос.учреждения, куда человек устраивался на работу - так что не думаю что эта декларация есть в свободном доступе. Кроме того, насколько я помню ту форму декларации там не было источников "сбережения прошлых лет". Там были текущие остатки на всех счетах в банке на 01.01.2015 и размер доходов и расходов за год. То есть теоретически если бы в НБУ была декларация Кати за 2013 то увеличение остатков на счетах без соответствующих доходов за 2014 год могло вызвать вопросы. Но декларацию за 2013 работодателю Катя наверняка не подавала (с какого перепугу вдруК). Как то так...
Точно уже не помню, а искать лень, вроде в 2015 она заполняла декларацию за 2014 год - туда и вписала наличку в долларах и евро тыщ на 100, ещё тогда всем форумом смеялись, что баба лера и ее замша, на 100% не доверяют своей работе в области инфляции гривны и устойчивости бс, что все деньги в валюте и под грушой, циничные фарисейки
Stringer написав:Точно уже не помню, а искать лень, вроде в 2015 она заполняла декларацию за 2014 год - туда и вписала наличку в долларах и евро тыщ на 100, ещё тогда всем форумом смеялись, что баба лера и ее замша, на 100% не доверяют своей работе в области инфляции гривны и устойчивости бс, что все деньги в валюте и под грушой, циничные фарисейки