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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1599160016011602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:07

  Stringer написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться почему?

Рожковой - Рожкова должна возместить весь ущерб, который они нанесли с бабой лерой бс, и неплохо было бы вернуть в бюджет и сумму взятки от грановского и кауфмана за слив михи


Рожкова - бандитка і корупціонерка!
і має сидіти за гратами

тут деякі боти її захищають, пишіть їх на олівець



/viewtopic.php?p=4928337#p4928337
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  #<1 ... 1599160016011602
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