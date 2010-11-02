Рожкова - бандитка і корупціонерка!
і має сидіти за гратами
тут деякі боти її захищають, пишіть їх на олівець
/viewtopic.php?p=4928337#p4928337
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 22:07
Рожкова - бандитка і корупціонерка!
і має сидіти за гратами
тут деякі боти її захищають, пишіть їх на олівець
/viewtopic.php?p=4928337#p4928337
+50грн !
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