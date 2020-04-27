RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1599160016011602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:07

  Stringer написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться почему?

Рожковой - Рожкова должна возместить весь ущерб, который они нанесли с бабой лерой бс, и неплохо было бы вернуть в бюджет и сумму взятки от грановского и кауфмана за слив михи


Рожкова - бандитка і корупціонерка!
і має сидіти за гратами

тут деякі боти її захищають, пишіть їх на олівець



/viewtopic.php?p=4928337#p4928337
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8190
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 06:28

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Це якісь сльози....


Можливо і сльози, в останній декларації https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 0f666b54a6 видатки на "діагностика, лікування" в Італії.
Хоча коли українські державні банкіри тримають заощадження в не українських грошах в не українських банках це якось відштовхує.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3340
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:20

Re: А-Банк

  Ой+ написав:діагностика, лікування" в Італії.

Это еще спорный вариант на счет качества итальянской медицины.
https://a-nikonov.livejournal.com/35367 ... Tq8BzFbkFo
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:24

  Квесторе_поверніться написав:
  Ой+ написав:370000 готівкового долара такого ж 15000 євро

Це якісь сльози.... :)

Ну там же по записи прослушки ещё "Лере 2 передала" ;-) Лере два, себе почти 0,5 ...
два с половиной миллиона долларов - слёзы для нищебродов :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 11026
З нами з: 23.01.13
Подякував: 317 раз.
Подякували: 1547 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1599160016011602
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: inflew, ingtrans, ol_zy і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8483, 8484, 8485
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
84847 9983801
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 10:00
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4019, 4020, 4021
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40206 4876575
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 09:57
omb
Идея Банк 1 ... 1792, 1793, 1794
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
17930 2521247
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 кві, 2020 08:25
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.