А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 22:07
Stringer написав: omb написав: Квесторе_поверніться
почему?
Рожковой - Рожкова должна возместить весь ущерб, который они нанесли с бабой лерой бс, и неплохо было бы вернуть в бюджет и сумму взятки от грановского и кауфмана за слив михи
Рожкова - бандитка і корупціонерка! і має сидіти за гратами
тут деякі боти її захищають, пишіть їх на олівець
/viewtopic.php?p=4928337#p4928337
greenozon
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Додано: Вів 28 кві, 2020 06:28
Квесторе_поверніться написав:
Це якісь сльози....
Можливо і сльози, в останній декларації
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 0f666b54a6
видатки на "діагностика, лікування" в Італії.
Хоча коли українські державні банкіри тримають заощадження в не українських грошах в не українських банках це якось відштовхує.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Вів 28 кві, 2020 09:24
Квесторе_поверніться написав: Ой+ написав:
370000 готівкового долара такого ж 15000 євро
Це якісь сльози....
Ну там же по записи прослушки ещё "Лере 2 передала"
Лере два, себе почти 0,5 ...
два с половиной миллиона долларов - слёзы для нищебродов
Stringer
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:33
Flamingo написав:
... но только если депо открывался в ИБ. А тут похоже совсем другой случай - от того клиент и звонил в банку - типа уведомил, что будет забирать. Но только он по ходу не в курсе, что тут так это не делается и ему для расторжения депо заключенного в отделении надо было сидеть рядом с операционистом и назвать ей код из телепона.
... а иногда ещё и сфотографироваться у менеджера...
reef
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:33
Vorlon
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