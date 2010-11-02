Рожкова - бандитка і корупціонерка!
і має сидіти за гратами
тут деякі боти її захищають, пишіть їх на олівець
/viewtopic.php?p=4928337#p4928337
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 22:07
Рожкова - бандитка і корупціонерка!
і має сидіти за гратами
тут деякі боти її захищають, пишіть їх на олівець
/viewtopic.php?p=4928337#p4928337
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 кві, 2020 06:28
Re: А-Банк
Можливо і сльози, в останній декларації
Хоча коли українські державні банкіри тримають заощадження в не українських грошах в не українських банках це якось відштовхує.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 28 кві, 2020 09:24
Ну там же по записи прослушки ещё "Лере 2 передала" Лере два, себе почти 0,5 ...
два с половиной миллиона долларов - слёзы для нищебродов
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:33
... а иногда ещё и сфотографироваться у менеджера...
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:33
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:39
Лучше бы убрали дурацкое правило "открыл депозит в отделении- закрывать только в отделении", не там впереди планеты всей...
Додано: Сер 29 кві, 2020 18:52
только что погашал в отделении а - банка через терминал зелёную кредитку на 14тыс.грн.
зюкал 3 раза, т.к. больше 5тыс. зюкалка не пропускает
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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