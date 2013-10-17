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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1600160116021603>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:07

  Stringer написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться почему?

Рожковой - Рожкова должна возместить весь ущерб, который они нанесли с бабой лерой бс, и неплохо было бы вернуть в бюджет и сумму взятки от грановского и кауфмана за слив михи


Рожкова - бандитка і корупціонерка!
і має сидіти за гратами

тут деякі боти її захищають, пишіть їх на олівець



/viewtopic.php?p=4928337#p4928337
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 06:28

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Це якісь сльози....


Можливо і сльози, в останній декларації https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 0f666b54a6 видатки на "діагностика, лікування" в Італії.
Хоча коли українські державні банкіри тримають заощадження в не українських грошах в не українських банках це якось відштовхує.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:24

  Квесторе_поверніться написав:
  Ой+ написав:370000 готівкового долара такого ж 15000 євро

Це якісь сльози.... :)

Ну там же по записи прослушки ещё "Лере 2 передала" ;-) Лере два, себе почти 0,5 ...
два с половиной миллиона долларов - слёзы для нищебродов :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:33

  Flamingo написав:... но только если депо открывался в ИБ. А тут похоже совсем другой случай - от того клиент и звонил в банку - типа уведомил, что будет забирать. Но только он по ходу не в курсе, что тут так это не делается и ему для расторжения депо заключенного в отделении надо было сидеть рядом с операционистом и назвать ей код из телепона.

... а иногда ещё и сфотографироваться у менеджера... :(
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А-Банк запустил возможность удалённой идентификации клиентов
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:39


Лучше бы убрали дурацкое правило "открыл депозит в отделении- закрывать только в отделении", не там впереди планеты всей...
vanok
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:52

только что погашал в отделении а - банка через терминал зелёную кредитку на 14тыс.грн.
зюкал 3 раза, т.к. больше 5тыс. зюкалка не пропускает :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:40

  Игорь Алексеевич написав:только что погашал в отделении а - банка через терминал зелёную кредитку на 14тыс.грн.
зюкал 3 раза, т.к. больше 5тыс. зюкалка не пропускает :roll:

Авторизувалися через картку чи вводили номер руками?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:43

  klug написав:
  Игорь Алексеевич написав:только что погашал в отделении а - банка через терминал зелёную кредитку на 14тыс.грн.
зюкал 3 раза, т.к. больше 5тыс. зюкалка не пропускает :roll:

Авторизувалися через картку чи вводили номер руками?

И так и эдак 5К за раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 20:49

Re: А-Банк

  Игорь Алексеевич написав:, т.к. больше 5тыс. зюкалка не пропускает


ну дик, новий закон в дії!
хто ослухається - мега штраф
дядяша не шуткує
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greenozon
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