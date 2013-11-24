Класна фіча. Давно збирався розширити колекцію ще й А-Банком та ніяк часу на відвідини відділення не знаходив. А тут прийшов з роботи, пофоткав паспорт, півгодини очікувань на перевірку всих даних і колекція розширилася ще й Зеленою віртуалкою. Рекомендую, якщо до відділення їхати не зручно і кур'єрська доставка відсутня у вашому населеному пункті.
Класна фіча. Давно збирався розширити колекцію ще й А-Банком та ніяк часу на відвідини відділення не знаходив. А тут прийшов з роботи, пофоткав паспорт, півгодини очікувань на перевірку всих даних і колекція розширилася ще й Зеленою віртуалкою. Рекомендую, якщо до відділення їхати не зручно і кур'єрська доставка відсутня у вашому населеному пункті.
Игорь Алексеевич написав:, т.к. больше 5тыс. зюкалка не пропускает
ну дик, новий закон в дії! хто ослухається - мега штраф дядяша не шуткує
Закон-то обмежує до 5к якщо ви анонімний анонім. Обіцяли ж, що з карткою термінал вас буде вважати за рідного.
stryzhko написав:Давно збирався розширити колекцію ще й А-Банком та ніяк часу на відвідини відділення не знаходив. А тут прийшов з роботи, пофоткав паспорт, півгодини очікувань на перевірку всих даних і колекція розширилася ще й Зеленою віртуалкою. Рекомендую, якщо до відділення їхати не зручно і кур'єрська доставка відсутня у вашому населеному пункті.
Теоретично, якщо лише фоткати паспорт, там мають бути не дуже приємні ліміти: 40к/міс., 400к/рік. Для їх зняття потрібно ще один фактор використати: відеодзвінок або ЕЦП. А-Банка нічого про це не каже?
klug написав:Теоретично, якщо лише фоткати паспорт, там мають бути не дуже приємні ліміти: 40к/міс., 400к/рік. Для їх зняття потрібно ще один фактор використати: відеодзвінок або ЕЦП. А-Банка нічого про це не каже?
Зустрічав інфо за ліміти. Але мені їх поки що цілком достатньо. В додатку особо не шукав, але пункт зняття лімітів через ЕЦП на очі не потрапляв. P. S. Згадав, то ж наче в Моно ліміти 40, 400 чи стосується й А-Банки?
Востаннє редагувалось stryzhko в Сер 29 кві, 2020 22:01, всього редагувалось 1 раз.
klug написав:Теоретично, якщо лише фоткати паспорт, там мають бути не дуже приємні ліміти: 40к/міс., 400к/рік. Для їх зняття потрібно ще один фактор використати: відеодзвінок або ЕЦП. А-Банка нічого про це не каже?
Зустрічав інфо за ліміти. Але мені їх поки що цілком достатньо. В додатку особо не шукав, але пункт зняття лімітів через ЕЦП на очі не потрапляв. P. S. Згадав, то ж наче в Моно ліміти 40, 400 чи стосується й А-Банки?
Класна фіча. Давно збирався розширити колекцію ще й А-Банком та ніяк часу на відвідини відділення не знаходив. А тут прийшов з роботи, пофоткав паспорт, півгодини очікувань на перевірку всих даних і колекція розширилася ще й Зеленою віртуалкою. Рекомендую, якщо до відділення їхати не зручно і кур'єрська доставка відсутня у вашому населеному пункті.
У меня отделение рядом, но мне просто противно ходить по отделениям и стоять в очереди Это ж по рефералке тоже можно удаленно зарегистрироваться?
Bosstone написав:У меня отделение рядом, но мне просто противно ходить по отделениям и стоять в очереди Это ж по рефералке тоже можно удаленно зарегистрироваться?
Теж плюс)) В теорії так. В додатку відповідний пункт меню доступний. На практиці завтра перевірю, хоча можна було й сьогодні тут комусь з форумчан бонус подарувати, але щось рефералки по А-банку відразу на очі не потрапили. Не по-свинорильськи якось вийшло.