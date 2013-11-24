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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1600160116021603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:10

Re: А-Банк

Класна фіча. Давно збирався розширити колекцію ще й А-Банком та ніяк часу на відвідини відділення не знаходив. А тут прийшов з роботи, пофоткав паспорт, півгодини очікувань на перевірку всих даних і колекція розширилася ще й Зеленою віртуалкою.
Рекомендую, якщо до відділення їхати не зручно і кур'єрська доставка відсутня у вашому населеному пункті.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:16

  stryzhko написав:
Класна фіча. Давно збирався розширити колекцію ще й А-Банком та ніяк часу на відвідини відділення не знаходив. А тут прийшов з роботи, пофоткав паспорт, півгодини очікувань на перевірку всих даних і колекція розширилася ще й Зеленою віртуалкою.
Рекомендую, якщо до відділення їхати не зручно і кур'єрська доставка відсутня у вашому населеному пункті.

А крелимит налили, категории КБ появились?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:21

  greenozon написав:
  Игорь Алексеевич написав:, т.к. больше 5тыс. зюкалка не пропускает


ну дик, новий закон в дії!
хто ослухається - мега штраф
дядяша не шуткує

Закон-то обмежує до 5к якщо ви анонімний анонім. Обіцяли ж, що з карткою термінал вас буде вважати за рідного.
  stryzhko написав:Давно збирався розширити колекцію ще й А-Банком та ніяк часу на відвідини відділення не знаходив. А тут прийшов з роботи, пофоткав паспорт, півгодини очікувань на перевірку всих даних і колекція розширилася ще й Зеленою віртуалкою.
Рекомендую, якщо до відділення їхати не зручно і кур'єрська доставка відсутня у вашому населеному пункті.

Теоретично, якщо лише фоткати паспорт, там мають бути не дуже приємні ліміти: 40к/міс., 400к/рік. Для їх зняття потрібно ще один фактор використати: відеодзвінок або ЕЦП. А-Банка нічого про це не каже?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:33

Re: А-Банк

clientage написав:А крелимит налили, категории КБ появились?

Розщедрилися на 20-ку зі старту, на відміну від жадного алюсіка)) Кешбек теж на місці. Завтра ще встигаю котів покормити, бо котобанда в мінусі.))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:39

Re: А-Банк

klug написав:Теоретично, якщо лише фоткати паспорт, там мають бути не дуже приємні ліміти: 40к/міс., 400к/рік. Для їх зняття потрібно ще один фактор використати: відеодзвінок або ЕЦП. А-Банка нічого про це не каже?

Зустрічав інфо за ліміти. Але мені їх поки що цілком достатньо. В додатку особо не шукав, але пункт зняття лімітів через ЕЦП на очі не потрапляв.
P. S. Згадав, то ж наче в Моно ліміти 40, 400 чи стосується й А-Банки?
Востаннє редагувалось stryzhko в Сер 29 кві, 2020 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:57

  stryzhko написав:
clientage написав:А крелимит налили, категории КБ появились?

Розщедрилися на 20-ку зі старту, на відміну від жадного алюсіка)) Кешбек теж на місці. Завтра ще встигаю котів покормити, бо котобанда в мінусі.))

Ооо, эт дело :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:16

  stryzhko написав:
klug написав:Теоретично, якщо лише фоткати паспорт, там мають бути не дуже приємні ліміти: 40к/міс., 400к/рік. Для їх зняття потрібно ще один фактор використати: відеодзвінок або ЕЦП. А-Банка нічого про це не каже?

Зустрічав інфо за ліміти. Але мені їх поки що цілком достатньо. В додатку особо не шукав, але пункт зняття лімітів через ЕЦП на очі не потрапляв.
P. S. Згадав, то ж наче в Моно ліміти 40, 400 чи стосується й А-Банки?

Думаю, что касается всех. Почитайте об этом на сайте нацбанка.
https://bank.gov.ua/news/all/banki-otri ... -kliyentiv
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:17

  stryzhko написав:
Класна фіча. Давно збирався розширити колекцію ще й А-Банком та ніяк часу на відвідини відділення не знаходив. А тут прийшов з роботи, пофоткав паспорт, півгодини очікувань на перевірку всих даних і колекція розширилася ще й Зеленою віртуалкою.
Рекомендую, якщо до відділення їхати не зручно і кур'єрська доставка відсутня у вашому населеному пункті.

У меня отделение рядом, но мне просто противно ходить по отделениям и стоять в очереди ;)
Это ж по рефералке тоже можно удаленно зарегистрироваться?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:33

Re: А-Банк

Bosstone написав:У меня отделение рядом, но мне просто противно ходить по отделениям и стоять в очереди ;)
Это ж по рефералке тоже можно удаленно зарегистрироваться?

Теж плюс))
В теорії так. В додатку відповідний пункт меню доступний. На практиці завтра перевірю, хоча можна було й сьогодні тут комусь з форумчан бонус подарувати, але щось рефералки по А-банку відразу на очі не потрапили. Не по-свинорильськи якось вийшло.
stryzhko
 
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