Класна фіча. Давно збирався розширити колекцію ще й А-Банком та ніяк часу на відвідини відділення не знаходив. А тут прийшов з роботи, пофоткав паспорт, півгодини очікувань на перевірку всих даних і колекція розширилася ще й Зеленою віртуалкою. Рекомендую, якщо до відділення їхати не зручно і кур'єрська доставка відсутня у вашому населеному пункті.
Класна фіча. Давно збирався розширити колекцію ще й А-Банком та ніяк часу на відвідини відділення не знаходив. А тут прийшов з роботи, пофоткав паспорт, півгодини очікувань на перевірку всих даних і колекція розширилася ще й Зеленою віртуалкою. Рекомендую, якщо до відділення їхати не зручно і кур'єрська доставка відсутня у вашому населеному пункті.
Игорь Алексеевич написав:, т.к. больше 5тыс. зюкалка не пропускает
ну дик, новий закон в дії! хто ослухається - мега штраф дядяша не шуткує
Закон-то обмежує до 5к якщо ви анонімний анонім. Обіцяли ж, що з карткою термінал вас буде вважати за рідного.
stryzhko написав:Давно збирався розширити колекцію ще й А-Банком та ніяк часу на відвідини відділення не знаходив. А тут прийшов з роботи, пофоткав паспорт, півгодини очікувань на перевірку всих даних і колекція розширилася ще й Зеленою віртуалкою. Рекомендую, якщо до відділення їхати не зручно і кур'єрська доставка відсутня у вашому населеному пункті.
Теоретично, якщо лише фоткати паспорт, там мають бути не дуже приємні ліміти: 40к/міс., 400к/рік. Для їх зняття потрібно ще один фактор використати: відеодзвінок або ЕЦП. А-Банка нічого про це не каже?
klug написав:Теоретично, якщо лише фоткати паспорт, там мають бути не дуже приємні ліміти: 40к/міс., 400к/рік. Для їх зняття потрібно ще один фактор використати: відеодзвінок або ЕЦП. А-Банка нічого про це не каже?
Зустрічав інфо за ліміти. Але мені їх поки що цілком достатньо. В додатку особо не шукав, але пункт зняття лімітів через ЕЦП на очі не потрапляв. P. S. Згадав, то ж наче в Моно ліміти 40, 400 чи стосується й А-Банки?
Востаннє редагувалось stryzhko в Сер 29 кві, 2020 22:01, всього редагувалось 1 раз.
klug написав:Теоретично, якщо лише фоткати паспорт, там мають бути не дуже приємні ліміти: 40к/міс., 400к/рік. Для їх зняття потрібно ще один фактор використати: відеодзвінок або ЕЦП. А-Банка нічого про це не каже?
Зустрічав інфо за ліміти. Але мені їх поки що цілком достатньо. В додатку особо не шукав, але пункт зняття лімітів через ЕЦП на очі не потрапляв. P. S. Згадав, то ж наче в Моно ліміти 40, 400 чи стосується й А-Банки?
Класна фіча. Давно збирався розширити колекцію ще й А-Банком та ніяк часу на відвідини відділення не знаходив. А тут прийшов з роботи, пофоткав паспорт, півгодини очікувань на перевірку всих даних і колекція розширилася ще й Зеленою віртуалкою. Рекомендую, якщо до відділення їхати не зручно і кур'єрська доставка відсутня у вашому населеному пункті.
У меня отделение рядом, но мне просто противно ходить по отделениям и стоять в очереди Это ж по рефералке тоже можно удаленно зарегистрироваться?
Bosstone написав:У меня отделение рядом, но мне просто противно ходить по отделениям и стоять в очереди Это ж по рефералке тоже можно удаленно зарегистрироваться?
Теж плюс)) В теорії так. В додатку відповідний пункт меню доступний. На практиці завтра перевірю, хоча можна було й сьогодні тут комусь з форумчан бонус подарувати, але щось рефералки по А-банку відразу на очі не потрапили. Не по-свинорильськи якось вийшло.
Игорь Алексеевич написав:только что погашал в отделении а - банка через терминал зелёную кредитку на 14тыс.грн. зюкал 3 раза, т.к. больше 5тыс. зюкалка не пропускает
Авторизувалися через картку чи вводили номер руками?
авториз. через карту. даже не смутило зюкалку то, что погашаю свою кредитку, на которой закончился грейс 60 дней. писали, что если свой кредит, то не надо зюкать по 5шт. на терминале банка, которому принадлежит данная карта по 5штук, а можно сразу одной суммой, т.к. была уже ранее авториз. своих данных. оказывается одной суммой - НИЗЯ,,, а вот через кассу можно было погасить кредитку одной суммой 14тыс.грн..
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.