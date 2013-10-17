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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1601160216031604>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:10

Re: А-Банк

Класна фіча. Давно збирався розширити колекцію ще й А-Банком та ніяк часу на відвідини відділення не знаходив. А тут прийшов з роботи, пофоткав паспорт, півгодини очікувань на перевірку всих даних і колекція розширилася ще й Зеленою віртуалкою.
Рекомендую, якщо до відділення їхати не зручно і кур'єрська доставка відсутня у вашому населеному пункті.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:16

  stryzhko написав:
Класна фіча. Давно збирався розширити колекцію ще й А-Банком та ніяк часу на відвідини відділення не знаходив. А тут прийшов з роботи, пофоткав паспорт, півгодини очікувань на перевірку всих даних і колекція розширилася ще й Зеленою віртуалкою.
Рекомендую, якщо до відділення їхати не зручно і кур'єрська доставка відсутня у вашому населеному пункті.

А крелимит налили, категории КБ появились?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:21

  greenozon написав:
  Игорь Алексеевич написав:, т.к. больше 5тыс. зюкалка не пропускает


ну дик, новий закон в дії!
хто ослухається - мега штраф
дядяша не шуткує

Закон-то обмежує до 5к якщо ви анонімний анонім. Обіцяли ж, що з карткою термінал вас буде вважати за рідного.
  stryzhko написав:Давно збирався розширити колекцію ще й А-Банком та ніяк часу на відвідини відділення не знаходив. А тут прийшов з роботи, пофоткав паспорт, півгодини очікувань на перевірку всих даних і колекція розширилася ще й Зеленою віртуалкою.
Рекомендую, якщо до відділення їхати не зручно і кур'єрська доставка відсутня у вашому населеному пункті.

Теоретично, якщо лише фоткати паспорт, там мають бути не дуже приємні ліміти: 40к/міс., 400к/рік. Для їх зняття потрібно ще один фактор використати: відеодзвінок або ЕЦП. А-Банка нічого про це не каже?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:33

Re: А-Банк

clientage написав:А крелимит налили, категории КБ появились?

Розщедрилися на 20-ку зі старту, на відміну від жадного алюсіка)) Кешбек теж на місці. Завтра ще встигаю котів покормити, бо котобанда в мінусі.))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:39

Re: А-Банк

klug написав:Теоретично, якщо лише фоткати паспорт, там мають бути не дуже приємні ліміти: 40к/міс., 400к/рік. Для їх зняття потрібно ще один фактор використати: відеодзвінок або ЕЦП. А-Банка нічого про це не каже?

Зустрічав інфо за ліміти. Але мені їх поки що цілком достатньо. В додатку особо не шукав, але пункт зняття лімітів через ЕЦП на очі не потрапляв.
P. S. Згадав, то ж наче в Моно ліміти 40, 400 чи стосується й А-Банки?
Востаннє редагувалось stryzhko в Сер 29 кві, 2020 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:57

  stryzhko написав:
clientage написав:А крелимит налили, категории КБ появились?

Розщедрилися на 20-ку зі старту, на відміну від жадного алюсіка)) Кешбек теж на місці. Завтра ще встигаю котів покормити, бо котобанда в мінусі.))

Ооо, эт дело :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:16

  stryzhko написав:
klug написав:Теоретично, якщо лише фоткати паспорт, там мають бути не дуже приємні ліміти: 40к/міс., 400к/рік. Для їх зняття потрібно ще один фактор використати: відеодзвінок або ЕЦП. А-Банка нічого про це не каже?

Зустрічав інфо за ліміти. Але мені їх поки що цілком достатньо. В додатку особо не шукав, але пункт зняття лімітів через ЕЦП на очі не потрапляв.
P. S. Згадав, то ж наче в Моно ліміти 40, 400 чи стосується й А-Банки?

Думаю, что касается всех. Почитайте об этом на сайте нацбанка.
https://bank.gov.ua/news/all/banki-otri ... -kliyentiv
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:17

  stryzhko написав:
Класна фіча. Давно збирався розширити колекцію ще й А-Банком та ніяк часу на відвідини відділення не знаходив. А тут прийшов з роботи, пофоткав паспорт, півгодини очікувань на перевірку всих даних і колекція розширилася ще й Зеленою віртуалкою.
Рекомендую, якщо до відділення їхати не зручно і кур'єрська доставка відсутня у вашому населеному пункті.

У меня отделение рядом, но мне просто противно ходить по отделениям и стоять в очереди ;)
Это ж по рефералке тоже можно удаленно зарегистрироваться?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:33

Re: А-Банк

Bosstone написав:У меня отделение рядом, но мне просто противно ходить по отделениям и стоять в очереди ;)
Это ж по рефералке тоже можно удаленно зарегистрироваться?

Теж плюс))
В теорії так. В додатку відповідний пункт меню доступний. На практиці завтра перевірю, хоча можна було й сьогодні тут комусь з форумчан бонус подарувати, але щось рефералки по А-банку відразу на очі не потрапили. Не по-свинорильськи якось вийшло.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 23:13

  klug написав:
  Игорь Алексеевич написав:только что погашал в отделении а - банка через терминал зелёную кредитку на 14тыс.грн.
зюкал 3 раза, т.к. больше 5тыс. зюкалка не пропускает :roll:

Авторизувалися через картку чи вводили номер руками?


авториз. через карту.
даже не смутило зюкалку то, что погашаю свою кредитку, на которой закончился грейс 60 дней.
писали, что если свой кредит, то не надо зюкать по 5шт. на терминале банка, которому принадлежит данная карта по 5штук, а можно сразу одной суммой, т.к. была уже ранее авториз. своих данных.
оказывается одной суммой - НИЗЯ,,, :roll:
а вот через кассу можно было погасить кредитку одной суммой 14тыс.грн.. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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