Игорь Алексеевич написав:только что погашал в отделении а - банка через терминал зелёную кредитку на 14тыс.грн. зюкал 3 раза, т.к. больше 5тыс. зюкалка не пропускает
Авторизувалися через картку чи вводили номер руками?
авториз. через карту. даже не смутило зюкалку то, что погашаю свою кредитку, на которой закончился грейс 60 дней. писали, что если свой кредит, то не надо зюкать по 5шт. на терминале банка, которому принадлежит данная карта по 5штук, а можно сразу одной суммой, т.к. была уже ранее авториз. своих данных. оказывается одной суммой - НИЗЯ,,, а вот через кассу можно было погасить кредитку одной суммой 14тыс.грн..
терминал А-Банка или Приватбанка ?
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