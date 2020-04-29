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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1601160216031604

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 23:37

  Игорь Алексеевич написав:
  klug написав:
  Игорь Алексеевич написав:только что погашал в отделении а - банка через терминал зелёную кредитку на 14тыс.грн.
зюкал 3 раза, т.к. больше 5тыс. зюкалка не пропускает :roll:

Авторизувалися через картку чи вводили номер руками?


авториз. через карту.
даже не смутило зюкалку то, что погашаю свою кредитку, на которой закончился грейс 60 дней.
писали, что если свой кредит, то не надо зюкать по 5шт. на терминале банка, которому принадлежит данная карта по 5штук, а можно сразу одной суммой, т.к. была уже ранее авториз. своих данных.
оказывается одной суммой - НИЗЯ,,, :roll:
а вот через кассу можно было погасить кредитку одной суммой 14тыс.грн.. :roll:

терминал А-Банка или Приватбанка ?
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 23:43

Re: А-Банк

  velvet написав:терминал А-Банка или Приватбанка ?
абанк обзавелся терминалами ? :shock: Ни разу не видел? :cry:
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 00:04

  Flamingo написав:
  velvet написав:терминал А-Банка или Приватбанка ?
абанк обзавелся терминалами ? :shock: Ни разу не видел? :cry:

я тоже,поэтому думаю что это был Приватовский и для него карта А-Банка чужая и более 5000 за один раз он теперь не пропустит
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 00:28

  velvet написав:
  Flamingo написав:
  velvet написав:терминал А-Банка или Приватбанка ?
абанк обзавелся терминалами ? :shock: Ни разу не видел? :cry:

я тоже,поэтому думаю что это был Приватовский и для него карта А-Банка чужая и более 5000 за один раз он теперь не пропустит


в отделении а-банка стоит терминал.
если через приват зюкалку, то вначале выбираем др.банки, потом находим а-банк и начинаем зюкать.
в отделениях а-банка стоят такие же как и у привата, но там сразу операции по пополнению карте как и карты привата в приватовской.

выбираем сразу - пополнить карту, активируем карту и вставляем купюры.
сотрудники сказали, что это терминалы а - банка.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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