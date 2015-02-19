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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1605160616071608

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 18:07

выход с Альфы на А-банк с комиссией будет,не в курсе?[/quote]СЭПом - нет.[/quote]
И дерганье манисендом из Шапита -- тоже, НЕТ[/quote]
имелось ввиду если в приложении пополнить карту картой Альфы,Альфа возьмёт комисс?Это оно и есть?За сэп я знаю.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 18:22

  Анюта написав:выход с Альфы на А-банк с комиссией будет,не в курсе?
СЭПом - нет.[/quote]
И дерганье манисендом из Шапита -- тоже, НЕТ[/quote]
имелось ввиду если в приложении пополнить карту картой Альфы,Альфа возьмёт комисс?Это оно и есть?За сэп я знаю.[/quote]
Не візьме, але може заблокувати картку
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 18:29

  Анюта написав:выход с Альфы на А-банк с комиссией будет,не в курсе?
СЭПом - нет.[/quote]
И дерганье манисендом из Шапита -- тоже, НЕТ[/quote]
имелось ввиду если в приложении пополнить карту картой Альфы,Альфа возьмёт комисс?Это оно и есть?За сэп я знаю.[/quote]
если в приложении Абанка будете пополнять с карты Альфы, то Альфа ничего не возьмет
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 18:55

Re: А-Банк

Выход по Манисенду с пакетных карт Аллы=бесплатно. Начинать надо с небольших сумм. Могут блокировать за нетипичные операции.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 00:05

  greenozon написав:Було б класно і дуже корисно скласти якусь інтерактивну карту маршрутів по БСУ...
напр - заходимо на сторіку, там в графічному режимі усі банки України, вибираємо два і програма показує можливі шляхи мандрівки коштів
СЕП
п2п
комісї на виході. на вході,
можливі продукти і різні вартості по них (різні карти, поточні рахунки і тд)

якщо нема комісів - зелена жирна лінія, якщо дорого - червона :)
єдине що інформація ця не статична і треба буде її підтримуавти і оновляти постійно

8)

Ничего себе у вас запросы! Ося бы по по этому поводу точно заметил бы, что



:wink:
Кассандра
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