выход с Альфы на А-банк с комиссией будет,не в курсе?[/quote]СЭПом - нет.[/quote]
И дерганье манисендом из Шапита -- тоже, НЕТ[/quote]
имелось ввиду если в приложении пополнить карту картой Альфы,Альфа возьмёт комисс?Это оно и есть?За сэп я знаю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 тра, 2020 18:07
выход с Альфы на А-банк с комиссией будет,не в курсе?[/quote]СЭПом - нет.[/quote]
И дерганье манисендом из Шапита -- тоже, НЕТ[/quote]
имелось ввиду если в приложении пополнить карту картой Альфы,Альфа возьмёт комисс?Это оно и есть?За сэп я знаю.
Додано: Суб 02 тра, 2020 18:22
Додано: Суб 02 тра, 2020 18:29
СЭПом - нет.[/quote]
И дерганье манисендом из Шапита -- тоже, НЕТ[/quote]
имелось ввиду если в приложении пополнить карту картой Альфы,Альфа возьмёт комисс?Это оно и есть?За сэп я знаю.[/quote]
если в приложении Абанка будете пополнять с карты Альфы, то Альфа ничего не возьмет
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Додано: Суб 02 тра, 2020 18:55
Re: А-Банк
Выход по Манисенду с пакетных карт Аллы=бесплатно. Начинать надо с небольших сумм. Могут блокировать за нетипичные операции.
Додано: Нед 03 тра, 2020 00:05
Ничего себе у вас запросы! Ося бы по по этому поводу точно заметил бы, что
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