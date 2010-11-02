Я эту женщину знаю лично,не будет банку никакого возврата,журналистам - косточка для пососать.
Тут все просто ...Братки і Бєня повязані особи...
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sens написав:так никто и не спорит,я подытожил-ярда не будет ни в зад,ни взад , ни назад,или обратно .
Генпрокуроршу це образить.
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