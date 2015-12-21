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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1607160816091610>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:41

  Квесторе_поверніться написав:Є думка шо Братки мають 1 млд повернути Привату взад
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/4/660131/

Я эту женщину знаю лично,не будет банку никакого возврата,журналистам - косточка для пососать.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:45

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Є думка шо Братки мають 1 млд повернути Привату взад
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/4/660131/

Я эту женщину знаю лично,не будет банку никакого возврата,журналистам - косточка для пососать.

Тут все просто ...Братки і Бєня повязані особи...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 05:43

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Є думка шо Братки мають 1 млд повернути Привату взад
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/4/660131/

Я эту женщину знаю лично,не будет банку никакого возврата,журналистам - косточка для пососать.

Тут все просто ...Братки і Бєня повязані особи...
так никто и не спорит,я подытожил-ярда не будет ни в зад,ни взад , ни назад,или обратно .
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:52

Re: А-Банк

  sens написав:так никто и не спорит,я подытожил-ярда не будет ни в зад,ни взад , ни назад,или обратно .

Генпрокуроршу це образить.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:00

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Братки і Бєня повязані особи...

Так вроде ж суд опроверг?
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:35

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:так никто и не спорит,я подытожил-ярда не будет ни в зад,ни взад , ни назад,или обратно .

Генпрокуроршу це образить.

И как дальше жить?
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:43

А як сам банк щодо стабільності? До кінця року доживе?
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:38

  ricardo написав:А як сам банк щодо стабільності? До кінця року доживе?


100%.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:14

Re: А24

А в А24 можна зареєструватись без картки А-банку ?
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:18

  ricardo написав:А в А24 можна зареєструватись без картки А-банку ?


Мабуть, що ні.

Але можливо ідентифікуватися віддаленно (нещодавно А-банк презентував дану послугу), а вже потім відкрити А24.
jay2004
 
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