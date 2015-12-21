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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 22:41
Я эту женщину знаю лично,не будет банку никакого возврата,журналистам - косточка для пососать.
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 04 тра, 2020 22:45
sens написав:
Я эту женщину знаю лично,не будет банку никакого возврата,журналистам - косточка для пососать.
Тут все просто ...Братки і Бєня повязані особи...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 05 тра, 2020 05:43
Квесторе_поверніться написав: sens написав:
Я эту женщину знаю лично,не будет банку никакого возврата,журналистам - косточка для пососать.
Тут все просто ...Братки і Бєня повязані особи...
так никто и не спорит,я подытожил-ярда не будет ни в зад,ни взад , ни назад,или обратно .
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 05 тра, 2020 15:52
sens написав:
так никто и не спорит,я подытожил-ярда не будет ни в зад,ни взад , ни назад,или обратно .
Генпрокуроршу це образить.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 05 тра, 2020 21:00
Квесторе_поверніться написав:
Братки і Бєня повязані особи...
Так вроде ж суд опроверг?
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:35
Квесторе_поверніться написав: sens написав:
так никто и не спорит,я подытожил-ярда не будет ни в зад,ни взад , ни назад,или обратно .
Генпрокуроршу це образить.
И как дальше жить?
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:43
А як сам банк щодо стабільності? До кінця року доживе?
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ricardo
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:38
ricardo написав:
А як сам банк щодо стабільності? До кінця року доживе?
100%.
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jay2004
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:14
А в А24 можна зареєструватись без картки А-банку ?
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ricardo
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:18
ricardo написав:
А в А24 можна зареєструватись без картки А-банку ?
Мабуть, що ні.
Але можливо ідентифікуватися віддаленно (нещодавно А-банк презентував дану послугу), а вже потім відкрити А24.
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jay2004
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