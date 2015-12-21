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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1607160816091610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
38
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:21

Re: А-Банк

  jay2004 написав:ідентифікуватися віддаленно (нещодавно А-банк презентував дану послугу)

Можете детальніше?
ricardo
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Повідомлень: 430
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:25

ricardo
А ветку почитать? ;)
viewtopic.php?p=4950550#p4950550
Vorlon
 
Повідомлень: 8297
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:33

  Vorlon написав:ricardo
А ветку почитать? ;)
viewtopic.php?p=4950550#p4950550

Дякую
ricardo
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Повідомлень: 430
З нами з: 20.03.09
Подякував: 314 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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  #<1 ... 1607160816091610
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